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Cumple de 15 de Allegra: la mamá de Fabián Cubero disparó contra Nicole Neumann y reveló su dolor

Ángela Cubero sorprendió al hablar a fondo de su vínculo con su exnuera y exponer el impacto emocional que le provocaron distintos conflictos ligados a Fabián Cubero y Nicole Neumann. Aquí, su palabra.

25 abr 2026, 08:57
Cumple de 15 de Allegra: la mamá de Fabián Cubero disparó contra Nicole Neumann y reveló su dolor
Cumple de 15 de Allegra: la mamá de Fabián Cubero disparó contra Nicole Neumann y reveló su dolor

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En una noche cargada de emociones y miradas cruzadas, Ángela Cubero decidió hablar públicamente en el marco de un evento clave para su familia: la celebración de 15 años de su nieta Allegra. En ese contexto tan significativo, la madre de Fabián Cubero no esquivó el tema que desde hace años genera tensión: su vínculo con Nicole Neumann, ex pareja de su hijo y madre de sus tres nietas.

Abordada por el móvil de LAM (América TV) en la previa del festejo —organizado con gran expectativa por el exfutbolista junto a su actual pareja, Mica Viciconte—, Ángela fue clara al describir cómo es hoy su relación con la modelo, después de hablar maravillas de la actual mujer del exfutbolista. “No tengo trato con Nicole. Cuando vivían juntos, sí, lógicamente”, expresó, marcando una diferencia contundente entre el pasado y el presente. De esta manera, dejó en evidencia que el vínculo que supieron tener se diluyó completamente tras la separación.

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Según sus propias palabras, la ruptura entre Fabián Cubero y Nicole Neumann generó un quiebre definitivo, no solo en la pareja sino también en los lazos familiares que los rodeaban. Desde entonces, el contacto entre ellas quedó interrumpido sin retorno alguno. Al ser consultada sobre si le afectan ciertos dichos públicos de la modelo sobre su hijo, Ángela no ocultó sus sentimientos y respondió con sinceridad: “Hay cosas que me dolieron y no se habló más nada del asunto”, confesó, dejando entrever heridas que aún no cicatrizan.

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A pesar de ese trasfondo, la madre del exdefensor eligió mantener una postura medida y evitó entrar en confrontaciones directas. Lejos de alimentar la polémica, destacó el rol de Neumann como madre: “Para mí es una excelente madre”, afirmó, con un tono diplomático que buscó bajar la tensión en medio de un contexto sensible.

Sin embargo, sobre el final de la charla, Ángela volvió a referirse al impacto emocional que le generan ciertas situaciones vinculadas a su hijo. “A veces me duele (lo que se dice) porque conozco cómo es mi hijo. Entonces, lógico, una madre lo sufre”, cerró, visiblemente movilizada y sin ocultar el costado más íntimo de su postura.

Con Nicole no tengo trato - Captura LAM - Ángela Cubero

De qué manera Fabián Cubero se vengó de Nicole Neumann en la fiesta de 15 de Allegra

Después de semanas de preparativos intensos y mucha expectativa, el momento tan esperado finalmente llegó para Fabián Cubero: el cumpleaños de 15 de su hija Allegra. Con todo prácticamente definido, el ex de Nicole Neumann se mostró este viernes por la tarde completamente abocado a los últimos ajustes, acompañado por Mica Viciconte y su entorno más cercano, en un clima de emoción y nervios típicos de una fecha tan importante.

Desde las primeras horas del día, el grupo se instaló en el salón seleccionado en Olivos con la idea de controlar cada detalle de la organización. La intención fue asegurarse de que todo estuviera a la altura de una celebración que venía generando gran expectativa y que, desde su previa, ya prometía convertirse en uno de los eventos más comentados del ambiente.

nicole neumann fabian cubero

Uno de los puntos que más repercusión tuvo en los días anteriores fue el vestido de la adolescente. En un primer momento, el diseño había sido confiado a Laurencio Adot, figura reconocida y muy vinculada al entorno de la familia de Nicole Neumann. Sin embargo, distintas versiones que circularon en redes sociales instalaron dudas sobre la continuidad de ese trabajo, generando incertidumbre entre los seguidores del evento. Con el paso de las horas, finalmente se aclaró el panorama y se ratificó que Adot seguía a cargo del diseño.

De todos modos, en la previa del festejo apareció un dato que llamó la atención y volvió a poner el tema en agenda: aunque fue quien realizó el vestido, el diseñador no fue invitado a la fiesta. Él mismo lo confirmó y dejó entrever cierta sorpresa por la situación. "No estoy invitado pero le hice el vestido y estuvo todo muy bien. Creo que lo va a usar... digo creo porque ya no sé... las chicas cambian", expresó con ironía en diálogo con Pronto.

Lejos de profundizar en cualquier tipo de polémica, Adot eligió bajar el tono y centrarse en su vínculo profesional y personal con Nicole Neumann. En ese sentido, destacó su rol como madre y la dedicación con sus hijas: "Está feliz con sus hijas, las acompaña siempre y la verdad, la tiene ella. Es una madraza", afirmó, dejando una mirada positiva en medio de la previa del gran festejo.

     

 

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