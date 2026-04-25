Cumple de 15 de Allegra: la mamá de Fabián Cubero disparó contra Nicole Neumann y reveló su dolor

A pesar de ese trasfondo, la madre del exdefensor eligió mantener una postura medida y evitó entrar en confrontaciones directas. Lejos de alimentar la polémica, destacó el rol de Neumann como madre: “Para mí es una excelente madre”, afirmó, con un tono diplomático que buscó bajar la tensión en medio de un contexto sensible.

Sin embargo, sobre el final de la charla, Ángela volvió a referirse al impacto emocional que le generan ciertas situaciones vinculadas a su hijo. “A veces me duele (lo que se dice) porque conozco cómo es mi hijo. Entonces, lógico, una madre lo sufre”, cerró, visiblemente movilizada y sin ocultar el costado más íntimo de su postura.

Con Nicole no tengo trato - Captura LAM - Ángela Cubero

De qué manera Fabián Cubero se vengó de Nicole Neumann en la fiesta de 15 de Allegra

Después de semanas de preparativos intensos y mucha expectativa, el momento tan esperado finalmente llegó para Fabián Cubero: el cumpleaños de 15 de su hija Allegra. Con todo prácticamente definido, el ex de Nicole Neumann se mostró este viernes por la tarde completamente abocado a los últimos ajustes, acompañado por Mica Viciconte y su entorno más cercano, en un clima de emoción y nervios típicos de una fecha tan importante.

Desde las primeras horas del día, el grupo se instaló en el salón seleccionado en Olivos con la idea de controlar cada detalle de la organización. La intención fue asegurarse de que todo estuviera a la altura de una celebración que venía generando gran expectativa y que, desde su previa, ya prometía convertirse en uno de los eventos más comentados del ambiente.

nicole neumann fabian cubero

Uno de los puntos que más repercusión tuvo en los días anteriores fue el vestido de la adolescente. En un primer momento, el diseño había sido confiado a Laurencio Adot, figura reconocida y muy vinculada al entorno de la familia de Nicole Neumann. Sin embargo, distintas versiones que circularon en redes sociales instalaron dudas sobre la continuidad de ese trabajo, generando incertidumbre entre los seguidores del evento. Con el paso de las horas, finalmente se aclaró el panorama y se ratificó que Adot seguía a cargo del diseño.

De todos modos, en la previa del festejo apareció un dato que llamó la atención y volvió a poner el tema en agenda: aunque fue quien realizó el vestido, el diseñador no fue invitado a la fiesta. Él mismo lo confirmó y dejó entrever cierta sorpresa por la situación. "No estoy invitado pero le hice el vestido y estuvo todo muy bien. Creo que lo va a usar... digo creo porque ya no sé... las chicas cambian", expresó con ironía en diálogo con Pronto.

Lejos de profundizar en cualquier tipo de polémica, Adot eligió bajar el tono y centrarse en su vínculo profesional y personal con Nicole Neumann. En ese sentido, destacó su rol como madre y la dedicación con sus hijas: "Está feliz con sus hijas, las acompaña siempre y la verdad, la tiene ella. Es una madraza", afirmó, dejando una mirada positiva en medio de la previa del gran festejo.