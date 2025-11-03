En vivo Radio La Red
Deportes
River
Gallardo
BOMBAZO

¿Fin de ciclo? La nueva dirigencia de River tomó una decisión clave sobre el futuro de Gallardo

Este lunes, asume Stefano Di Carlo como nuevo presidente de River y, en medio de una crisis inédita, la nueva dirigencia tomó una importante determinación en relación al futuro del Marcelo Gallardo.

¿Fin de ciclo? La nueva dirigencia de River tomó una decisión clave sobre el futuro de Gallardo

En el programa ESPN F90, el periodista Gustavo Yarroch reveló que la nueva dirigencia de River, encabezada por Stefano Di Carlo, tomó una decisión que marca el rumbo político y deportivo del club: poner en pausa el anuncio de renovación de Marcelo Gallardo.

Stefano Di Carlo fue elegido nuevo presidente de River. 
Según informó, el plan original era ofrecerle al entrenador un contrato hasta 2029, acompañando el ciclo completo de la gestión de Di Carlo. El anuncio estaba previsto para los próximos días, pero la Comisión Directiva resolvió dejarlo en stand-by.

La determinación llega en un contexto adverso, luego de una serie de resultados negativos que generaron malestar entre los hinchas. Según la información, la idea de postergar el anuncio responde tanto a cuestiones políticas como deportivas. “No quieren asumir ese costo en este momento complejo”, reveló el periodista.

¿Por qué River atraviesa un momento crítico?

El análisis de la mesa de F90 reflejó la dimensión del momento que vive el club. Tal como se destacó durante el programa, River nunca había perdido cuatro partidos consecutivos en el Monumental desde su inauguración en 1938. Las derrotas ante Palmeiras, Riestra, Sarmiento y Gimnasia marcaron un hecho inédito en su historia y despertaron cuestionamientos al rendimiento del equipo.

Si bien el malestar no apunta directamente a Gallardo dentro del estadio, varios hinchas expresaron su descontento a la salida, y el clima general comienza a generar presión. Algunos integrantes de la mesa, como Sebastián Vignolo y Oscar Ruggeri, coincidieron en que “cuando las cosas están mal, putean a todos”, y que la situación actual “salpica al técnico, aunque no sea el principal responsable”.

Cómo puede influir el Superclásico ante Boca

El propio Yarroch adelantó que el escenario podría cambiar si River logra un triunfo en el Superclásico del próximo fin de semana ante Boca. Un resultado positivo no solo aliviaría la tensión interna sino que podría reactivar la intención de renovar el contrato del entrenador.

“Si River da el golpe en la Bombonera, puede modificarse el contexto y volver a evaluarse el anuncio de Gallardo 2029”, señaló el periodista, quien afirmó haber obtenido la información directamente “en la puerta del vestuario y esta mañana”.

Un contexto que marca el futuro

La decisión de frenar el anuncio no implica que Gallardo esté fuera de los planes de la dirigencia, sino que refleja una etapa de prudencia política en medio de la crisis deportiva. En palabras de los panelistas, lo que antes era un proyecto consolidado, ahora se analiza con cautela, a la espera de un cambio de escenario.

Por lo pronto, la primera reunión de la nueva Comisión Directiva será esta noche en el Monumental, y el futuro de Gallardo aparece como el tema más sensible sobre la mesa.

