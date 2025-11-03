En vivo Radio La Red
River se complicó: qué necesita para clasificar a la Copa Libertadores 2026

El equipo de Marcelo Gallardo cayó ante Gimnasia y complicó su clasificación a la próxima Copa Libertadores. A dos fechas del final del Clausura, depende de algunos resultados para no quedarse afuera del torneo continental.

La derrota por 1-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata dejó a River en una situación límite. El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo no solo perdió tres puntos clave en la pelea por el Torneo Clausura, sino que además comprometió sus chances de jugar la Copa Libertadores 2026.

A falta de dos fechas para el cierre de la competencia, el Millonario se ubica tercero en la tabla anual, en zona de repechaje, pero con apenas un punto de ventaja sobre sus perseguidores y cuatro menos que Boca, su próximo rival. En este contexto, el Superclásico del domingo en La Bombonera se perfila como decisivo para su futuro inmediato.

Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

River todavía depende de sí mismo, aunque el margen de error se redujo al mínimo. Si gana el Superclásico ante Boca, mantendrá vivas sus esperanzas y llegará con chances a la última jornada, donde enfrentará a Vélez como visitante.

Si empata o pierde, quedará a merced de lo que suceda con Deportivo Riestra y Argentinos Juniors, que están a solo un punto y podrían desplazarlo de la zona de clasificación si suman de a tres en la próxima fecha. San Lorenzo, sexto con 49 unidades, también sueña con dar el golpe y meterse en la pelea.

En resumen: River debe ganar los dos partidos que le restan y esperar que alguno de los equipos que hoy lo superan —como Boca o Rosario Central— se consagren campeones del Clausura o la Copa Argentina, lo que liberaría un cupo adicional en la tabla anual.

Cómo se reparten los cupos a la Libertadores 2026

Hasta el momento, dos equipos ya tienen su lugar asegurado: Platense, campeón del Torneo Apertura, y Rosario Central, que garantizó el primer puesto en la tabla general.

Los otros lugares se repartirán entre:

  • El campeón del Torneo Clausura.

  • El ganador de la Copa Argentina (Argentinos Juniors o Independiente Rivadavia).

  • El segundo y el tercero de la tabla anual.

Además, hay un asterisco para Lanús: si el Granate conquista la Copa Sudamericana, también accederá automáticamente a la próxima Libertadores.

De esta manera, River podría clasificarse directamente si gana el Clausura o si Boca o Rosario Central levantan ese título, ya que ambos liberarían su cupo en la tabla general. En caso contrario, deberá disputar la fase previa, con el riesgo de quedar afuera si lo superan Riestra o Argentinos.

Qué partidos le quedan a River y a sus rivales directos

El Millonario cerrará el torneo con dos compromisos difíciles fuera de casa:

  • Fecha 15: vs. Boca (V)

  • Fecha 16: vs. Vélez (V)

Sus principales competidores también tendrán duelos decisivos:

  • Deportivo Riestra: vs. Independiente (L) y vs. Godoy Cruz (V)

  • Argentinos Juniors: vs. Barracas Central (L) y vs. Estudiantes (V)

  • San Lorenzo: vs. Rosario Central (V) y vs. Sarmiento (L)

La definición promete ser apasionante. Con apenas seis puntos en juego, River deberá ganar ambos partidos y esperar que los resultados ajenos le den una mano para no quedarse afuera del torneo más importante del continente, un escenario impensado al inicio del ciclo de Gallardo.

