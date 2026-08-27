Yanina Latorre reveló una dura situación que vivió en la casa de la familia de Tini: "Cuando se separó de Rodrigo de Paul..."

Y en ese sentido la conductora recordó una particular situación de la cual fue testigo directa y que tiene que ver con una alerta al instante que le llegó a los padres de la cantante sobre el uso de la tarjeta de crédito que tenía Tini Stoessel.

"Lo que sí yo vi es que cada vez que ella usa su tarjeta a los padres les suena una alarma y ellos van haciendo como un seguimiento. Yo eso lo vi y estuve presente, que a mí cuando lo vi me horrorizó", comentó con asombro Yanina Latorre.

El conflicto cuando Tini Stoessel quiso comprar una casa con Rodrigo De Paul

Yanina Latorre remarcó además un punto de quiebre en la familia: cuando Tini Stoessel quiso comprar una casa con Rodrigo De Paul en Madrid en la primera etapa del noviazgo y se encontró con una inesperada respuesta de Alejandro Stoessel.

"Esta pelea no es de hoy: la pelea inició cuando ella estaba de novia por primera vez con Rodrigo De Paul, que en ella en ese momento se va a vivir a Madrid y se quiere comprar una casa a medias para vivir juntos y el padre le dijo que no, que por la hacienda, la AFIP", comentó la conductora.

Y opinó sobre la situación de la cantante y sus padres en cuanto al pleno económico: "Ella no tenía efectivo en Madrid. También es raro que vivió hasta esa edad con los padres en San Isidro, le había construido como un departamentito al fondo.. Pero flaco, dejala volar", continuó Latorre.

"Cuando se separó de Rodrigo fue la primera vez que empezó a pedir esto de la guita y la primera pelea con los padres fue que ellos le pusieron una terapeuta y ella eligió echarla y estaban indignados por eso (los padres). Tini con una terapeuta que consiguió en España se liberó, que la atendía por zoom", cerró.