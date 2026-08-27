¡Bomba! Franco Colapinto renovó su contrato como piloto con Alpine: cuáles son las condiciones

La confirmación representa una importante tranquilidad para el argentino, que tendrá ahora la posibilidad de consolidarse en la máxima categoría durante una temporada completa.

Es la primera vez desde los tiempos de Carlos Reutemann que un piloto argentino renueva por una nueva temporada entera en la Fórmula 1.

Franco, en la pole position para 2027

La noticia de la renovación llega en un momento justo para Franco Colapinto. Todavía molesto por la absurda y múltiple sanción que recibió en el última edición del G.P. de Zandvoort en los Países Bajos. Le aplicaron dos penalización por no respetar la bandera amarilla - la primera en una situación límite para evitar un choque - y además, le quitaron 3 puntos de su licencia como piloto de Fórmula 1.

Por suerte, todo eso quedó rápidamente en el pasado. La noticia bomba es la que le dio el propio Flavio Briatore, el jefe del equipo Alpine. La escudería francesa, pertenece al grupo Renault. Publicó un breve mensaje en las redes sociales felicitando a Franco por su continuidad en el equipo a lo largo de todo 2027.

La bomba de Alpine. Colapinto ratificado como piloto oficial en 2027. (Foto: Cuenta de Instagram de Alpine)

"@fcolapinto completa nuestra línea de partida para 2027" y un corazón azul como emoji sirvieron para anunciar esta gran noticia para los fierreros argentinos. De inmediato, FRanco Colapinto respondió emocionado con otro mensaje en su cuenta personal de Instagram.

El agradecimiento personal de Colapinto por su renovación con Alpine para 2027. (Foto: Cuenta de Colapinto en Instagram)

"Muy feliz de contarles que voy a seguir corriendo con Alpine en 2027!!! Gracias a todos los que bancan desde el primer día y a los que siempre están!!!! Esto recién empieza.. todavía queda Argentina para ratooooo 2027, vamos con todo", escribió el argentino

Pero sin duda, la mejor imagen del día la aportaron desde las oficinas de Flavio Briatore, para mostrar el cariño y alegría por seguir contando con Franco en 2027 junto a Gasly.

"¿Querés estar en 2027 con nosotros?"

Un corto video comienza con un cartel pegado en una puerta que dice: "reunión en progreso". Están reunidos Briatore con Pierre Gasly y Franco Colapinto. De pronto, ingresa una persona con una pintura de ellos tres. Entonces, Briatore arma un pequeño "show" para sorprender a Colapinto.

"Esta es la pintura del 2026", dice y agrega: "Yo quiero la pintura para el 2027. Ya sabemos que estará Pierre Gasly,¿ es diferente?, pregunta de manera pícara.

"And me?" (¿"Y yo"), pregunta en inglés Franco. Flavio lo mira y le dice si quiere tambíen estar en 2027. Colapinto en un efusivo castellano dice: "Siiii, !Por favor!"

Es entonces cuando llega el final feliz que todos los argentinos esperábamos: "Okey. Entonces pongan a ellos dos en la pintura de 2027. En realidad, mantengan esta, así es más barata", bromea.

Oficial. Colapinto festeja con Gasly su continuidad en el equipo Alpine en 2027. (Foto: Captura de Video)

"Bien hecho, ¡bravo!" exclama el director de Alpine, le da la mano a Franco y el piloto argentino también celebra con su compañero Pierre Gassly.

Franco Colapinto, orgullo argentino y el mejor heredero de Carlos Reutemann

Con esta renovación, la continuidad de Colapinto es la más larga de un argentino en un equipo de Fórmula 1 desde la época de Carlos Reutemann. El piloto santafesino se retiró en el G.P. de Brasil en 1982. Hubo que esperar 42 años para que otro argentino lograra la continuidad en una butaca de F1 ( hubo intentos fallidos como de Estaban Tuero, Norberto Fontana y Agustín Mazzacane, entre otros).

Franco Colapinto ya es el piloto argentino más importante en la Fórmula 1 desde Carlos Reutemann. (Foto: A24.com)

Colapinto debutó en la Fórmula 1 en el GP de Italia de 2024, reemplazando a Logan Sargeant en Williams. En 2024 disputó 9 carreras, en 2025 corrió 9 con Alpine y en 2026 lleva 12, por lo que suma 30 Grandes Premios.

En cuanto a puntos, consiguió 5 en 2024, ninguno en 2025 y 19 en 2026, para un total de 24 puntos. Su mejor resultado absoluto es el 7° puesto, conseguido en Miami 2026.

En esta temporada, sus resultados puntuables fueron 7° en Miami (6 puntos), 6° en Canadá (8), 10° en Barcelona (1), 9° en Gran Bretaña (2) y 10° en Bélgica (1), además de otros resultados sin puntos. Eso suma los 19 puntos actuales que lo ubican en la 12° posición en el campeonato mundial.

Pero con la tranquilidad de la continuidad, se despeja su horizonte. Ahora, se podrá concentrar en lo que mejor hace y muy bien: correr en un bólido de Fórmula 1.