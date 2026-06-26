Tomás Rebord cortó su viaje al Mundial para hablar de los despidos masivos en Blender

¿Qué dice el comunicado que emitieron desde Blender tras los despidos?

A través de las redes sociales, desde Blender emitieron un comunicado para referirse a los despidos en el canal de streaming.

"Blender es una empresa que genera trabajo para más de 100 personas, honra sus compromisos y cumple en tiempo y forma con todas sus obligaciones", comenza el escrito.

"En las últimas horas un grupo reducido de personas adoptó conductas incompatibles con los valores de la compañía, intentando condicionar el funcionamiento del canal mediante la utilización de su propia pantalla como mecanismo de presión en el marco de una negociación entre las partes", continúa.

Y concluye: "En un contexto como el actual, Blender continuará invirtiendo, generando empleo y trabajando para ofrecer cada día mejor contenido a su comunidad".