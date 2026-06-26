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Tomás Rebord cortó su viaje al Mundial para hablar de los despidos masivos en Blender

Tomás Rebord se volcó a sus redes sociales para pronunciarse sobre los despidos masivos en Blender, el canal de streaming en el cual se luce como su principal figura.

26 jun 2026, 14:11
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Tomás Rebord cortó su viaje al Mundial para hablar de los despidos masivos en Blender

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Tomás Rebord cortó su viaje al Mundial para hablar de los despidos masivos en Blender

El escándalo que estalló en Blender el jueves por la noche, cuando la periodista Fio Sargenti paró al aire el programa Último aviso para denunciar despidos masivos en medio de un reclamo salarial y la señal se cortó abruptamente, tuvo su mayor réplica este viernes desde Estados Unidos.

Tomás Rebord, la principal figura del canal, que se encuentra cubriendo el Mundial, publicó un video en sus redes para fijar su postura y no escatimó palabras: "Ayer, Blender decidió despedir a todo mi equipo de trabajo, a toda mi producción. Durante todo el día intenté comunicarme con las autoridades del canal tratando de tener algún tipo de explicación o establecer algún tipo de negociación, y no recibí respuesta; ni siquiera me atendieron. A mí no me queda otra que interpretar esto como un superataque a mi persona, al programa y a los compañeros".

Visiblemente afectado, el conductor fue tajante respecto del modo en que se ejecutaron los despidos y marcó una línea que dijo no estar dispuesto a cruzar: "Todos los medios pueden tener una negociación salarial que se complica un poco, pero esto es otra cosa. No voy a dejar a ninguno de mis compañeros tirados. Lo único que voy a decir públicamente es que no se negocia sobre la dignidad de las personas". Para respaldar económicamente a los desvinculados, anunció el relanzamiento de hagov.ar, la plataforma de suscripción comunitaria que ya había utilizado en proyectos anteriores: "El objetivo es bancar la parada principalmente de los compañeros que se están quedando ahora sin laburo, aunque sea para darles un poco de margen hasta que, esperemos, se aclare esta situación".

El futuro del programa quedó en un limbo total. "No terminamos de entender si tenemos trabajo, si no tenemos trabajo, si la decisión es levantar todo el programa o si la decisión es levantar el medio y hacer otra cosa", reconoció Rebord, quien también argumentó que sin su equipo no hay producto posible: "Las personas que hacen Hay algo ahí son miembros constitutivos de la esencia del programa. No hay programa sin ellos". Desde la empresa, Blender emitió un comunicado en el que responsabilizó a "un grupo reducido de personas" por haber adoptado "conductas incompatibles con los valores de la compañía" al usar la pantalla como mecanismo de presión. Los trabajadores, por su parte, reclamaron la reincorporación inmediata de los despedidos y aseguraron que los despidos se produjeron después de un pedido de cumplimiento de acuerdos salariales firmados a principios de 2026.

¿Qué dice el comunicado que emitieron desde Blender tras los despidos?

A través de las redes sociales, desde Blender emitieron un comunicado para referirse a los despidos en el canal de streaming.

"Blender es una empresa que genera trabajo para más de 100 personas, honra sus compromisos y cumple en tiempo y forma con todas sus obligaciones", comenza el escrito.

"En las últimas horas un grupo reducido de personas adoptó conductas incompatibles con los valores de la compañía, intentando condicionar el funcionamiento del canal mediante la utilización de su propia pantalla como mecanismo de presión en el marco de una negociación entre las partes", continúa.

Y concluye: "En un contexto como el actual, Blender continuará invirtiendo, generando empleo y trabajando para ofrecer cada día mejor contenido a su comunidad".

     

 

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