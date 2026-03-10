Ricardo Biasotti rompió el silencio y liquidó a Andrea del Boca tras su salto a Gran Hermano: "Es capaz de todo"

En ese sentido, remarcó: "Han sido todas denuncias inventadas, falsas, armadas, con el propósito de llamar la atención, de salir en los medios, de estar expuesta. Andrea es una persona famosa de muchos años, una trayectoria de muchos años, entonces su personaje provoca contenido, contenido mediático. Y eso es lo que ella explota. Yo he salido sobreseído en todas las causas, en primera y segunda instancia".

Más adelante, recordó: "La denuncia fue después de nueve años, yo ya no veía a mi hija, ya no tenía vínculo con mi hija. Me sorprendió porque dije, después de nueve años, ¿a qué se debe eso? Bueno, hay determinadas estrategias legales o mediáticas que ella usa o necesitó usar por otras circunstancias que estuviera viviendo. La realidad es que yo desde los nueve años de Anna Chiara no tengo vínculo con ella".

Biasotti también habló del impacto que todo esto tuvo en su hija: "Anna Chiara es la primera víctima de todo esto, de todo lo que hizo su madre, de todo lo que sucedió. Los chicos son las víctimas y a ella se le ha hecho mucho daño y se le ha privado de tener la relación con su padre. Su pensamiento hoy está sesgado por todos estos recuerdos implantados de lo que hablamos ya. Nunca escuchó la campana de su padre, nunca llegó a terminar de conocerme".

Y subrayó: "Los padres somos padres toda la vida y estamos para nuestros hijos toda la vida, hasta el día que nos tengamos que ir de este plano. Así que la esperanza siempre está, pero Anna es una mujer, es una persona adulta, así que hoy por hoy depende de ella. Si ella en algún momento tiene interés y quiere descubrir la otra parte de la historia y llegar a sus propias conclusiones depende de ella. Ahora, si ella no quiere eso y quiere vivir con una versión limitada, sesgada y falsa, bueno, depende de ella".

Cuáles fueron las durísimas acusaciones que hizo Amalia Granata contra Andrea del Boca tras su ingreso a Gran Hermano

Amalia Granata volvió a encender la polémica con sus declaraciones sobre el ingreso de Andrea del Boca a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). La diputada, que años atrás estuvo vinculada sentimentalmente con Ricardo Biasotti, ex de la actriz, habló en distintos programas y dejó frases que no pasaron desapercibidas.

En A la Barbarossa (Telefe), Granata fue tajante: “No la quiero nada a esta mujer. Ha hecho mucho daño”.

Más tarde, en DDM (América TV), profundizó aún más su postura. Ante la consulta sobre qué pensó al enterarse del ingreso de Del Boca al reality, respondió: “Dije: 'Qué triste'. Llegar a ser una estrella de la televisión argentina y mundial y terminar en la casa de Gran Hermano. Tristísimo”.

La periodista le preguntó si esta participación podía afectar su carrera, y Granata fue lapidaria: “Es que ya se perjudicó sola inventando todo lo que inventó sobre el padre de su hija. Y después todo lo que hizo con el tema de los fondos públicos en su novela. Más allá de que haya salido absuelta, los fondos públicos existieron y se financió una novela que nunca salió al aire a través de una universidad. Me parece que su carrera se la arruinó ella sola”.

La diputada también explicó por qué sostiene que Del Boca “ha hecho mucho daño”: “Porque yo fui pareja de Ricardo, hoy soy muy amiga de él, y sé lo que sufrió por las mentiras y por lo siniestra que ella fue con su hija al prohibirle no solo ver a su padre y tener un vínculo sano, sino al inventar que su padre había abusado de su hija y llenarle la cabeza hasta el punto de hacerle creer a su hija que eso había sucedido. La Justicia cuando le hizo las pericias a la chica dictaminó que no existió abuso y que el supuesto abuso que ella relataba era producto de vivencias implantadas por la madre, o sea, no existió abuso. Ella le metía cosas en la cabeza y la chica inventó un relato que la madre le había dicho, patético, tristísimo, de una mujer absolutamente mala y siniestra. Ricardo se tuvo que aguantar muchos años escuchando a gente en la televisión, acusándolo, diciéndole que era el abusador. Y ahora que esta siniestra, entra a una casa y seguramente va a salir todo este tema y ella se victimiza, que actúa, llora, es una mentira, porque su vida es una mentira, y la verdad que le debe romper bastante”.

Finalmente, Granata se refirió a los rumores que indican que Andrea habría ingresado al reality como parte de un acuerdo para que su hija Anna participe en el streaming del programa: “Y sí, obviamente, hizo un combo. A mí me pareció más digno que entre la hija a la casa de Gran Hermano y no esta señora, pero bueno, sí, hizo ese combo. Está bien, le estará buscando laburo a la hija. En los medios, qué sé yo, no sé”.

Con estas declaraciones, Granata volvió a dejar en claro que su relación con la actriz está marcada por viejas heridas y que su ingreso al reality no hizo más que reavivar un conflicto que parece no tener fin.