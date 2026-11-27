Además, con el solo hecho de haber alcanzado esta final, el conjunto dirigido por Alexander Medina —que necesita ganar el partido decisivo para clasificarse a la Copa Libertadores 2027— amplió considerablemente su ventaja sobre su perseguidor nacional más cercano: Racing, que suma 35 puntos y no disputará el torneo continental el próximo año.

Más allá del León platense, ningún otro representante argentino cuenta hoy con una ubicación favorable, situación que prácticamente obliga a clubes como Independiente Rivadavia, Platense, River o Boca —que tienen asegurada su participación en la Copa Libertadores 2027— a conquistar el título o encadenar campañas históricas para meterse en la cita mundialista. Con este panorama, los principales beneficiados por tabla serían los clubes ecuatorianos Liga de Quito (61 puntos) e Independiente del Valle (39 puntos), que quedarían en zona de clasificación por ranking ante un eventual dominio brasileño de los títulos hasta 2028.

Así está el ranking Conmebol para el Mundial de Clubes 2029

1) Flamengo (clasificado): 82 puntos

2) Palmeiras: 82 puntos*

3) Estudiantes (LP): 62 puntos*

3) Liga de Quito: 61 puntos

5) Independiente del Valle: 39 puntos

6) Racing: 35 puntos

7) Cerro Porteño: 34 puntos

8) Fluminense: 28 puntos**

9) Peñarol: 26 puntos

10) Corinthians: 25 puntos**

12) Independiente Rivadavia: 24 puntos***

13) Platense: 24 puntos***

15) Vélez: 24 puntos

16) River: 23 puntos

20) Rosario Central: 20 puntos***

31) Central Córdoba: 14 puntos

34) Lanús: 12 puntos

37) Boca: 10 puntos***

46) Talleres: 7 puntos

*Puede clasificarse en esta edición si gana la final.

**Su rendimiento será anulado si Palmeiras sale campeón.

***Jugará la Copa Libertadores 2027.