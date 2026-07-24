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Viralizaron un video que hunde a Rosalía tras el pedido de disculpas: "Hizo el repost..."

Tras pedir disculpas a los argentinos por el polémico video que compartió en TikTok, Rosalía quedó expuesta por un archivo del pasado que volvió a generar cuestionamientos.

24 jul 2026, 19:17
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Rosalía rompió el silencio tras la polémica que se generó en Argentina por un video que compartió en sus redes sociales. La cantante española decidió hacer un breve descargo y pidió disculpas a sus seguidores luego de la repercusión que tuvo la publicación de un contenido de Mia Khalifa en TikTok relacionado con la Selección Argentina y el partido que perdió ante España por la final del Mundial.

A través de sus historias, la artista explicó que había compartido el video sin advertir el mensaje que contenía y aclaró que su intención estaba relacionada únicamente con la canción que sonaba en el clip. "Le di compartir porque sonaba ‘La perla’, ni leí lo que ponía. Mala mía. Perdón", escribió junto a una imagen de la bandera argentina y tres emojis de caras llorando.

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Lo cierto es que muchos seguidores no terminaron de creer en sus disculpas, ya que consideraron que el mensaje fue demasiado breve y careció de mayores explicaciones, especialmente teniendo en cuenta la cercanía de sus shows programados para los primeros días de agosto en el Movistar Arena.

Sin embargo, en las últimas horas comenzó a circular con fuerza un video de hace algunos años que la deja mal parada. En las imágenes, se puede observar a la artista sobre un escenario interactuando con sus seguidores y explicando cómo funcionan las acciones que realiza en sus redes sociales. “Si ves un video reposteado (en su perfil) o un follow, Rosalía hizo el repost o el follow ”, se la escucha decir durante el show.

Cuál sería la pérdida económica de Rosalía

La polémica que envuelve a Rosalía tras la final del Mundial 2026 ya comienza a tener impacto económico. La reacción negativa de parte del público argentino provocó que algunas empresas de transporte suspendieran los viajes organizados hacia sus recitales en el Movistar Arena, ante la baja en la demanda de fanáticos que decidieron no asistir.

Entre las compañías que cancelaron los traslados se encuentra Otto Viajes, además de otras agencias del Gran Buenos Aires y del interior del país. Esta situación encendió las alarmas en torno a la recaudación del LUX Tour 2026, que tiene cuatro fechas confirmadas en agosto y una capacidad estimada de 60.000 espectadores.

Con entradas agotadas y un valor promedio cercano a $197.700, la gira de Rosalía en Argentina representa una facturación estimada de casi $11.860 millones, una cifra que podría verse afectada si aumentan los pedidos de devolución o las bajas de asistentes.

     

 

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