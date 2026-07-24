Viralizaron un video que hunde a Rosalía tras el pedido de disculpas: "Hizo el repost..."

Cuál sería la pérdida económica de Rosalía

La polémica que envuelve a Rosalía tras la final del Mundial 2026 ya comienza a tener impacto económico. La reacción negativa de parte del público argentino provocó que algunas empresas de transporte suspendieran los viajes organizados hacia sus recitales en el Movistar Arena, ante la baja en la demanda de fanáticos que decidieron no asistir.

Entre las compañías que cancelaron los traslados se encuentra Otto Viajes, además de otras agencias del Gran Buenos Aires y del interior del país. Esta situación encendió las alarmas en torno a la recaudación del LUX Tour 2026, que tiene cuatro fechas confirmadas en agosto y una capacidad estimada de 60.000 espectadores.

Con entradas agotadas y un valor promedio cercano a $197.700, la gira de Rosalía en Argentina representa una facturación estimada de casi $11.860 millones, una cifra que podría verse afectada si aumentan los pedidos de devolución o las bajas de asistentes.