La preocupación de Vicuña porque sus hijos con la China Suárez no irían al colegio: "Están todo el día encerrados"

La China Suárez volvió a quedar bajo la lupa. Esta vez, Yanina Latorre aseguró que Benjamín Vicuña estaría preocupado por la escolaridad de los hijos que tiene en común con la actriz y cuestionó algunas decisiones tomadas durante los últimos meses.
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Yanina Latorre contó que Benjamín Vicuña estaría preocupado porque sus hijos no retomaron el colegio y cuestionó la situación que atraviesan.
La China Suárez volvió a quedar bajo la lupa. Esta vez, Yanina Latorre aseguró que Benjamín Vicuña estaría preocupado por la escolaridad de los hijos que tiene en común con la actriz y cuestionó algunas decisiones tomadas durante los últimos meses.
En su programa radial de El Observador, la conductora sostuvo que Magnolia y Amancio no habrían retomado el colegio desde su regreso a la Argentina, luego de haber terminado el ciclo escolar en Estambul. Según su relato, esta situación generaría inquietud en Vicuña, quien además compartiría tiempo con sus hijos mientras ellos permanecen en el país.
“Vicuña está preocupadísimo porque mientras ellos esperan club, los chicos no van al colegio”, aseguró Yanina Latorre. Y agregó: “Para la China la prioridad deberían ser sus hijos. Me dijeron que Vicuña está muy preocupado porque los chicos están todo el día encerrados en la casa”.
“Me da lástima. Para mí, es Icardi quien hace todo eso porque la China no era así", manifestó Yanina. Sus declaraciones se suman a una preocupación que Vicuña ya había expresado públicamente en otra oportunidad, cuando se refirió a la exposición que tienen sus hijos en medio de la atención mediática que gira en torno a la actriz y a Mauro Icardi.
Durante los últimos días, la China Suárez y Mauro Icardi quedaron envueltos en una inesperada controversia que se instaló con fuerza en las redes sociales. Todo comenzó a raíz de un video que la actriz publicó en su cuenta de Instagram y que rápidamente generó una ola de comentarios.
En las imágenes se los ve compartiendo un recorrido en auto. En un momento, la actriz asoma gran parte de su cuerpo por la ventanilla mientras el vehículo continúa en movimiento. Instantes después, vuelve a sentarse dentro del automóvil y besa al futbolista, que seguía manejando.
La repercusión fue inmediata y, tras la viralización del material, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires tomó intervención y suspendió la licencia de conducir de Icardi. La medida provocó una fuerte reacción del delantero en sus redes sociales. Horas más tarde llegó la respuesta de la China Suárez, quien eligió el humor para referirse a la situación. La actriz compartió un video en el que su hijo Amancio conduce un jeep eléctrico infantil mientras ella lo acompaña durante el paseo. “¿Así está bien?”, escribió divertida junto a un emoji de risa, en una clara alusión a la sanción que había recibido Mauro Icardi.
En medio de la polémica, las cámaras de LAM (América TV) hablaron con Benjamín Vicuña, quien se refirió tanto a sus proyectos laborales como a la exposición pública de su hijo en las redes sociales de la actriz. Sin intención de alimentar la controversia, el actor respondió con calma y evitó profundizar en el conflicto.
“Lo importante es que los chicos están bien. A veces me preocupa también tanta sobreatención sobre los chicos, ¿verdad? Que me preguntes tú, que me pregunten en la calle. Me parece que ellos están bien, que es lo más importante y es lo único que me preocupa”, contestó el actor chileno, dejando en claro cuál es su principal preocupación frente a este tipo de situaciones.