La preocupación de Vicuña porque sus hijos con la China Suárez no irían al colegio: "Están todo el día encerrados"

Qué dijo Benjamín Vicuña sobre el polémico video de la China Suárez con Amancio tras la inhabilitación a Icardi para conducir

Durante los últimos días, la China Suárez y Mauro Icardi quedaron envueltos en una inesperada controversia que se instaló con fuerza en las redes sociales. Todo comenzó a raíz de un video que la actriz publicó en su cuenta de Instagram y que rápidamente generó una ola de comentarios.

En las imágenes se los ve compartiendo un recorrido en auto. En un momento, la actriz asoma gran parte de su cuerpo por la ventanilla mientras el vehículo continúa en movimiento. Instantes después, vuelve a sentarse dentro del automóvil y besa al futbolista, que seguía manejando.

La repercusión fue inmediata y, tras la viralización del material, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires tomó intervención y suspendió la licencia de conducir de Icardi. La medida provocó una fuerte reacción del delantero en sus redes sociales. Horas más tarde llegó la respuesta de la China Suárez, quien eligió el humor para referirse a la situación. La actriz compartió un video en el que su hijo Amancio conduce un jeep eléctrico infantil mientras ella lo acompaña durante el paseo. “¿Así está bien?”, escribió divertida junto a un emoji de risa, en una clara alusión a la sanción que había recibido Mauro Icardi.

En medio de la polémica, las cámaras de LAM (América TV) hablaron con Benjamín Vicuña, quien se refirió tanto a sus proyectos laborales como a la exposición pública de su hijo en las redes sociales de la actriz. Sin intención de alimentar la controversia, el actor respondió con calma y evitó profundizar en el conflicto.

“Lo importante es que los chicos están bien. A veces me preocupa también tanta sobreatención sobre los chicos, ¿verdad? Que me preguntes tú, que me pregunten en la calle. Me parece que ellos están bien, que es lo más importante y es lo único que me preocupa”, contestó el actor chileno, dejando en claro cuál es su principal preocupación frente a este tipo de situaciones.