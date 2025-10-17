Franco Colapinto sorprendió en Austin: el resultado de la primera práctica que ilusiona al equipo

Cuándo vuelve a salir a pista Franco Colapinto

Con la FP1 como única práctica del fin de semana, la actividad continuará rápidamente para el argentino. A las 18:30 se llevará a cabo la clasificación que ordenará la grilla de la carrera Sprint del sábado a las 14:00. Luego, el domingo será el turno de la competencia principal, pactada a 56 vueltas (308 kilómetros) desde las 16:00 hora argentina.

Este GP representa la 19ª fecha del calendario y el inicio de una exigente seguidilla americana que continuará en Ciudad de México, San Pablo y Las Vegas. Para Colapinto, cada resultado es clave en su objetivo de afianzarse en Alpine y avanzar hacia la confirmación como piloto titular para 2026.

Con un comienzo de fin de semana positivo y otro golpe interno ante Gasly, Colapinto vuelve a demostrar que puede competir con autoridad en escenarios exigentes. Austin ya le dio una alegría en el pasado y ahora, con mayor experiencia y confianza, buscará repetir la historia.