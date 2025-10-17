En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Pierre Gasly
FÓRMULA 1

Franco Colapinto sorprendió en Austin: el resultado de la primera práctica que ilusiona al equipo

El piloto argentino sorprendió en la única práctica del Gran Premio de Estados Unidos y volvió a superar a su compañero Pierre Gasly. Con recuerdos positivos de Austin, donde logró sus últimos puntos en 2024, ahora buscará destacarse en la clasificación Sprint.

Franco Colapinto sorprendió en Austin: el resultado de la primera práctica que ilusiona al equipo

El Gran Premio de Estados Unidos abrió la gira americana de la Fórmula 1 con un formato especial de fin de semana Sprint, y Franco Colapinto respondió con un rendimiento sólido en la única sesión de entrenamientos. El piloto argentino finalizó 16°, pero lo más destacado volvió a ser su rendimiento en comparación con su compañero de equipo: superó a Pierre Gasly en la última vuelta, marcando un tiempo de 1:34.653 y dejándolo dos décimas por detrás.

Leé también La emotiva historia detrás del nuevo casco de Franco Colapinto: un guiño al automovilismo nacional
la emotiva historia detras del nuevo casco de franco colapinto: un guino al automovilismo nacional
image

El más rápido de la sesión fue Lando Norris, seguido por Nico Hülkenberg y Oscar Piastri. Sin embargo, la práctica estuvo lejos de ser tranquila. Una bandera roja por el desprendimiento de una pieza de uno de los monoplazas interrumpió la tanda cerca de la mitad de la sesión, y más tarde, tanto Charles Leclerc como Carlos Sainz debieron abandonar por problemas mecánicos: el monegasco con la caja de cambios y el español con inconvenientes en su transmisión.

Por qué Austin es un circuito especial para Colapinto

El Circuito de las Américas, en Austin, Texas, trae buenos recuerdos para el piloto de Alpine. Allí, en 2024, cuando aún competía con Williams, firmó una de sus mejores actuaciones en Fórmula 1: sumó puntos y protagonizó una de las maniobras más comentadas del año al superar a Fernando Alonso en un sobrepaso que terminó siendo elegido como el mejor del campeonato.

Ese antecedente genera un contexto particular para este fin de semana. Colapinto llega en alza tras varias carreras en las que logró terminar por delante de Gasly, consolidándose dentro del equipo en la lucha interna por resultados. La clasificación Sprint de esta tarde será otro escenario para seguir midiendo fuerzas, especialmente en un formato donde cada décima cuenta.

Cuándo vuelve a salir a pista Franco Colapinto

Con la FP1 como única práctica del fin de semana, la actividad continuará rápidamente para el argentino. A las 18:30 se llevará a cabo la clasificación que ordenará la grilla de la carrera Sprint del sábado a las 14:00. Luego, el domingo será el turno de la competencia principal, pactada a 56 vueltas (308 kilómetros) desde las 16:00 hora argentina.

Este GP representa la 19ª fecha del calendario y el inicio de una exigente seguidilla americana que continuará en Ciudad de México, San Pablo y Las Vegas. Para Colapinto, cada resultado es clave en su objetivo de afianzarse en Alpine y avanzar hacia la confirmación como piloto titular para 2026.

Con un comienzo de fin de semana positivo y otro golpe interno ante Gasly, Colapinto vuelve a demostrar que puede competir con autoridad en escenarios exigentes. Austin ya le dio una alegría en el pasado y ahora, con mayor experiencia y confianza, buscará repetir la historia.

