Un ex Gran Hermano cumplió su sueño: conoció a Franco Colapinto y compartió cómo fue ese momento

Bautista Mascia y Franco Colapinto 2

Lo cierto es que según pudo constatarse en el posteo de Bauti en el que publicó varias fotografías y algunos pasajes de videos mientras cruzaba unas palabras con Franco, sus seguidores estallaron de felicidad y en menos de un par de horas el posteo tenía más 35 mil likes.

Embed

"Vos pisalo que yo te filmo", fue el comentario que escribió Bautista al pie del carrusel de las imágenes que, sin duda, muchos sueñan tener.

En tanto, algo que sorprendió y mucho, incluso hasta al mismo Bautista, fue que Colapinto lo reconoció ni bien lo vio. "¡El de Gran Hermano, papá!", expresó sonriente antes de darle la mano y abrazarlo, demostrando así la buena onda del piloto y la felicidad del exhermanito.

Bautista Mascia y Franco Colapinto 1

Por otro lado, una fanática del ex Gran Hermano detectó que el joven piloto reposteó en sus redes sociales uno de los videos compartidos por Bautista, y hasta que empezó a seguirlo en Instagram.

TW Franco Colapinto empezó a seguir a Bautista Mascia

Por qué explotaron versiones de romance entre Franco Colapinto y Zaira Nara

En los últimos días, Franco Colapinto volvió a captar todas las miradas, no solo por su desempeño en la Fórmula 1, sino también por un gesto en redes que lo colocó inesperadamente en el radar de Zaira Nara. Mientras el joven piloto argentino busca consolidar su futuro y ganarse un asiento en Alpine para la temporada 2026, un simple movimiento digital bastó para encender las especulaciones.

Colapinto es conocido por su actividad constante en redes sociales, donde suele compartir momentos de sus entrenamientos, viajes y carreras. Pero esta vez su paso por Instagram tuvo un matiz diferente: acercarse virtualmente a la modelo y empresaria.

La periodista Juariu fue quien detectó el detalle y lo hizo público en sus redes: “El like de Franco en la publicación de Zaira bailando en su cumple”, escribió, acompañando la observación con una captura que rápidamente se viralizó.

En el clip compartido por la revista Para Ti, se ve a Zaira moviéndose al ritmo de la música frente a cámara. El “me gusta” del piloto no pasó inadvertido y generó un verdadero revuelo entre los fanáticos de ambos, que no tardaron en reactivar viejas historias y teorías sobre posibles vínculos.

posteo Zaira Nara

Los seguidores recordaron entonces el pasado reciente de Colapinto, cuando fue vinculado sentimentalmente con la China Suárez durante su estadía en Madrid. Aquella relación relámpago lo había acercado, indirectamente, al mediático universo de las hermanas Nara. Ahora, con este nuevo gesto, muchos interpretaron que el corredor podría tener su mirada puesta en Zaira.

Por el momento, todo se reduce a una interacción virtual. No existen pruebas de un contacto personal entre ellos, aunque ambos están solteros y eso bastó para que los rumores crecieran. En tono pícaro, Juariu agregó: “Colapinto busca. Zaira soltera”, reforzando la intriga.

La periodista también evocó el episodio con la China Suárez y su repercusión: “Antes estuvo con la China, ¿recuerdan el tatuaje? Es un agujero negro el Wanda-Gate, los personajes que entraron ya no pueden salir”, ironizó.

Así, con un simple “like”, Franco Colapinto volvió a quedar en el foco de la farándula, esta vez asociado a Zaira Nara, demostrando que en la era digital un solo clic puede convertirse en noticia.