Gallardo, autocrítico tras la caída ante Atlético Mineiro: del "no salió absolutamente nada" al análisis para la vuelta

El entrenador justificó la inclusión de Nicolás Fonseca en el mediocampo para ayudar a contrarrestar los ataques por las bandas, pero lamentó que nada fluyera: "Tratar de jugar mano a mano con los extremos de ellos por fuera. Por dentro jugaban con tres puntas. También , tratar de tomar hombre, más Nico Fonseca que iba a ser el hombre libre para tener la posibilidad de hacer dos con uno, si era necesario. Después, que fluyera. No fluyó. Ellos con pelotazos largos nos complicaron. Sabíamos que podía ser así. Hubo desacoples del equipo y llegaron los goles. Fueron muy fáciles que nos hicieron. Es la sensación que te da. No fuimos el equipo duro que tendríamos que haber sido para resistir los ataques de ellos y dañarlos cuando recuperábamos la pelota".

A pesar del mal resultado, Gallardo no se dio por vencido y analizó los pasos a seguir en River para buscar la hazaña en casa: "Tendremos que resolver para, en la vuelta, jugar un partido perfecto en todas las líneas e intentar dar vuelta el resultado. Nada es imposible, pero tenemos que jugar un partido perfecto. Para eso, después de la desilusión y la bronca de esta noche, para enfocarnos en lo que viene, claramente debemos reflexionar del partido que no pudimos jugar y hacer todo lo contrario para la vuelta. No queda otra".

Además, el Muñeco aseguró que el objetivo es "mejorar para tener una reacción que tiene que haber para poder estar en el partido de vuelta". Además, expresó: "Tiene que haber una reacción futbolística. Vamos a jugar en nuestro estadio, con nuestra gente. Eso va a ser un plus. Tenemos que mejorar muchísimo para lo que viene".

"Veníamos siendo un equipo duro. Fallamos en eso. Éramos un equipo duro, sin tener la calidad futbolística que pretendemos. No esperábamos este resultado. No tuvimos esa condición de equipo duro que somos para enfrentar a un equipo que se nos plantó claramente con sus armas, herramientas y jerarquía", declaró Gallardo, que sentenció: "El partido de hoy da una clara demostración de que, si no hacemos el partido perfecto, nos va a costar".

Sobre la lesión de Marcos Acuña, el DT explicó que fue una molestia en el isquiotibial izquierdo: “Sufrió una molestia que no es ninguna lesión importante, pero sí una inflamación sobre el tendón que le impedía desenvolverse con naturalidad. Vimos en la entrada en calor y no le mejoró. No tenía sentido arriesgar si no estaba al 100 por ciento para un partido de estas características".