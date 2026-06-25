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Polémica con el Turco García y el romance fallido con la ex de la Hiena Barrios: "Tuvimos intimidad y él ahora me bloqueó"

Melisa Anzoátegui habló en exclusiva con PrimiciasYa y reveló toda la verdad sobre el vínculo con el Turco García, en medio de las crecientes versiones sobre la situación sentimental del exfutbolista con Mariela, quien actualmente está en Gran Hermano.

A24.com | Juan Pablo Godino
por Juan Pablo Godino | 25 jun 2026, 16:57
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Polémica con el Turco García y el romance fallido con la ex de la Hiena Barrios: Tuvimos intimidad y él ahora me bloqueó

Polémica con el Turco García y el romance fallido con la ex de la Hiena Barrios: "Tuvimos intimidad y él ahora me bloqueó"

Polémica con el Turco García y el romance fallido con la ex de la Hiena Barrios: Tuvimos intimidad y él ahora me bloqueó

Polémica con el Turco García y el romance fallido con la ex de la Hiena Barrios: "Tuvimos intimidad y él ahora me bloqueó"

La participación del Turco García en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no solo generó repercusiones dentro de la casa. Tras su distante reencuentro con su esposa, Mariela, durante el congelados, una historia de su pasado reciente salió a la luz y volvió a poner en foco su vida sentimental.

Mientras Mariela continúa su estadía en el reality, comenzaron a multiplicarse las versiones sobre la situación sentimental que atraviesa con el exfutbolista. Los gestos de cercanía con Emanuel, entre bailes, abrazos y algunos besos, alimentaron las dudas sobre el presente de la pareja. Se habló que ya no estaban más juntos y por eso su actitud frente a las cámaras.

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En medio de esos rumores, PrimiciasYa accedió a una información exclusiva. Melisa Anzoategui, expareja de la Hiena Barrios, rompió el silencio y confirmó que mantuvo un romance con el Turco García meses atrás. No solo eso, brindó detalles del vínculo, que se extendió durante aproximadamente un mes y que, según aseguró, no se ocultaba, ya que compartieron salidas y encuentros en distintos lugares públicos.

"Sí, nos estábamos conociendo y tuvimos intimidad. La foto en la que aparecemos frente al espejo fue tomada en un hotel de Capital", aseguró Melisa.

Además, la mujer sostuvo que la relación no se manejaba con absoluto hermetismo. "Él no tenía inconvenientes en mostrarse conmigo. Fuimos a comer a La Dorita, en Palermo, y ahí nos vio mucha gente", afirmó, dando a entender que compartían salidas públicas sin preocuparse por ser reconocidos.

"Parece que se enojó por toda esta exposición. Me bloqueó y ya no tenemos más contacto. Lo conocí el 20 de mayo y nos vimos un par de veces. No puedo negar nada porque están las fotos: compartimos momentos juntos", contó Melisa al recordar cómo comenzó el vínculo con el exfutbolista.

Además, se mostró elogiosa al hablar sobre él y explicó qué fue lo que los acercó: "Es una excelente persona, siempre lo admiré. Tenemos muchos temas de conversación porque él está estudiando Trabajo Social y yo también tengo una diplomatura. Compartíamos intereses y eso hizo que conectáramos muy rápido".

Quién es Melisa Anzoátegui, la conquista del Turco García

Melisa Anzoátegui alcanzó notoriedad mediática años atrás por su relación con Jorge Rodrigo "La Hiena" Barrios. Durante ese vínculo, se convirtió en una de las personas más cercanas al exboxeador y tuvo una activa participación pública en los distintos conflictos judiciales que lo rodearon.

De perfil frontal y sin esquivar las cámaras, Anzoátegui brindó numerosas entrevistas en las que defendió a Barrios y respaldó su versión de los hechos cuando quedó involucrado en una causa por violencia de género en 2022 con María Soledad Muñoz. En aquel momento, aseguró que convivían desde hacía dos años y sostuvo públicamente que las acusaciones contra el exdeportista no reflejaban la realidad que ella conocía.

"La realidad es que esta mujer nunca fue pareja de Rodrigo. Nunca fue nada. Se aprovecharon mucho de la imagen de él con esto de la violencia de género y Rodrigo no tiene denuncias en la comisaría de violencia de género. Las mujeres que salieron a la tele a hablar fue porque querían 5 minutos de tele, una estaba por sacar un cd de cumbia. Y nunca presentaron denuncia en comisaría. Una mujer que realmente sufre violencia de género denuncia en comisaría, se asesora", comentaba Melisa.

A raíz de esas apariciones mediáticas, su nombre comenzó a circular con frecuencia en programas de televisión y portales de espectáculos y policiales, convirtiéndose en una figura conocida para el público que seguía de cerca la situación judicial de Barrios.

     

 

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