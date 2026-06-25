Polémica con el Turco García y el romance fallido con la ex de la Hiena Barrios: "Tuvimos intimidad y él ahora me bloqueó"

Además, la mujer sostuvo que la relación no se manejaba con absoluto hermetismo. "Él no tenía inconvenientes en mostrarse conmigo. Fuimos a comer a La Dorita, en Palermo, y ahí nos vio mucha gente", afirmó, dando a entender que compartían salidas públicas sin preocuparse por ser reconocidos.

"Parece que se enojó por toda esta exposición. Me bloqueó y ya no tenemos más contacto. Lo conocí el 20 de mayo y nos vimos un par de veces. No puedo negar nada porque están las fotos: compartimos momentos juntos", contó Melisa al recordar cómo comenzó el vínculo con el exfutbolista.

Además, se mostró elogiosa al hablar sobre él y explicó qué fue lo que los acercó: "Es una excelente persona, siempre lo admiré. Tenemos muchos temas de conversación porque él está estudiando Trabajo Social y yo también tengo una diplomatura. Compartíamos intereses y eso hizo que conectáramos muy rápido".

Quién es Melisa Anzoátegui, la conquista del Turco García

Melisa Anzoátegui alcanzó notoriedad mediática años atrás por su relación con Jorge Rodrigo "La Hiena" Barrios. Durante ese vínculo, se convirtió en una de las personas más cercanas al exboxeador y tuvo una activa participación pública en los distintos conflictos judiciales que lo rodearon.

De perfil frontal y sin esquivar las cámaras, Anzoátegui brindó numerosas entrevistas en las que defendió a Barrios y respaldó su versión de los hechos cuando quedó involucrado en una causa por violencia de género en 2022 con María Soledad Muñoz. En aquel momento, aseguró que convivían desde hacía dos años y sostuvo públicamente que las acusaciones contra el exdeportista no reflejaban la realidad que ella conocía.

"La realidad es que esta mujer nunca fue pareja de Rodrigo. Nunca fue nada. Se aprovecharon mucho de la imagen de él con esto de la violencia de género y Rodrigo no tiene denuncias en la comisaría de violencia de género. Las mujeres que salieron a la tele a hablar fue porque querían 5 minutos de tele, una estaba por sacar un cd de cumbia. Y nunca presentaron denuncia en comisaría. Una mujer que realmente sufre violencia de género denuncia en comisaría, se asesora", comentaba Melisa.

A raíz de esas apariciones mediáticas, su nombre comenzó a circular con frecuencia en programas de televisión y portales de espectáculos y policiales, convirtiéndose en una figura conocida para el público que seguía de cerca la situación judicial de Barrios.