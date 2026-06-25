Beto Casella, testigo del fogoso encuentro de Rodrigo y Graciela Alfano: "40 minutos..."

El conductor también dio cuenta de su vínculo con Alfano, que le permitió que todo fluyera de manera natural: "Con Graciela a veces nos acordamos, ella tampoco es muy pudorosa. Yo tenía cierta amistad con ella, la iba a visitar a la casa, ir a tomar el té, así que estaba todo bien. Es un lindo recuerdo".

Y sobre Rodrigo, Casella fue contundente al recordar la personalidad arrolladora del cantante: "Él era un galán, levante, tenía todo. Pero verlos en ese ámbito íntimo, casi de película triple X, era otra cosa".

¿Cuál fue la revelación que hizo Patricia Pacheco sobre la muerte de Rodrigo?

A 26 años de la muerte de Rodrigo Bueno, Patricia Pacheco habló en Puro Show (El Trece) y sorprendió con una serie de revelaciones sobre la noche del accidente. Sobre el clima previo, recordó: "El mánager del Potro nos dijo 'vayan con cuidado', y nos dijo que había 'una cama' en contra de Rodrigo, pero no voy a hablar más". Además, confirmó que esa noche el cantante consumió estupefacientes: "Adentro de la camioneta, volviendo a Buenos Aires, consumió como si fuese un pase y con vida".

Sobre el accidente en sí, Pacheco describió lo que ocurrió en la ruta: "Le pasa Pesquera con la camioneta blanca, le toca bocina, lo hace como vibrar". Cuando le preguntaron si esa maniobra fue intencional para provocar el choque, respondió: "Sí. También él (Rodrigo) se fio de su camioneta. A medida que fue tomando velocidad, lo único que yo hice fue proteger al nene". Ante la consulta directa de si cree que lo mataron, fue cautelosa: "Vos me hacés esa pregunta... ganas no le faltaba a nadie, pero no te puedo dar esa respuesta, ¿entendés?".

La frase más fuerte llegó al cierre, cuando le preguntaron si el final de Rodrigo estaba de alguna manera marcado: "Cuando lo conocí él ya sabía todo, él estaba viviendo sabiendo que no estaba vivo, sabía que 'lo iban a poner'".