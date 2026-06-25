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Beto Casella, testigo del fogoso encuentro de Rodrigo y Graciela Alfano: "40 minutos..."

En una nota con Puro Show, Beto Casella dio detalles del momento íntimo que compartieron Rodrigo y Graciela Alfano.

25 jun 2026, 16:41
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Beto Casella, testigo del fogoso encuentro de Rodrigo y Graciela Alfano: 40 minutos...

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Beto Casella, testigo del fogoso encuentro de Rodrigo y Graciela Alfano: "40 minutos..."

A 26 años de la muerte de Rodrigo, su figura sigue generando historias que sorprenden. En diálogo con Puro Show (El Trece), Beto Casella revivió una anécdota que pocos conocían: fue testigo directo de un encuentro íntimo entre el cantante y Graciela Alfano durante el detrás de escena de la famosa tapa de la revista Gente que los tuvo como protagonistas bajo el título "El Potro y la Potra".

Según relató el conductor, la producción consistía en una sesión con varios cambios de vestuario en la que los tres estaban solos. "Esas producciones requerían diez cambios de vestimenta, y estábamos los tres. Yo era un poco el que iba organizando el tema", contó. Con el correr del tiempo, el clima se fue distendiendo hasta que las cosas tomaron otro rumbo: "Ella ya estaba en bombacha y él estaba en calzones, se ponen a joder, la cosa avanza y como dice la canción, fuego y pasión", describió Casella sin vueltas.

Al darse cuenta de lo que estaba por ocurrir, el conductor tomó una decisión rápida y se ubicó junto a la puerta para que nadie interrumpiera. "Les dije: yo me quedo acá, tranqui, que yo tengo la puerta, hagan tranquilo. Y bueno, accedí en primer plano", confesó entre risas. Lo que siguió fue, según sus propias palabras, un momento de película: "Todo, todo, porque además ellos no tenían ningún pudor". Tanto fue así que al terminar la sesión de fotos, la producción tuvo que empezar casi de cero: "En la tapa salieron producidísimos y divinos, pero ahí terminaron despeinadísimos los dos. Ella sin maquillaje, hubo que maquillarla de nuevo".

Consultado sobre cuánto duró el episodio, Casella no dejó lugar a dudas: "Cuarenta minutos. No fue una cosita de un rapidito, porque nosotros decidíamos el tiempo que supuestamente estábamos haciendo la entrevista: no entren a molestar. Fue larguito y fue inolvidable".

El conductor también dio cuenta de su vínculo con Alfano, que le permitió que todo fluyera de manera natural: "Con Graciela a veces nos acordamos, ella tampoco es muy pudorosa. Yo tenía cierta amistad con ella, la iba a visitar a la casa, ir a tomar el té, así que estaba todo bien. Es un lindo recuerdo".

Y sobre Rodrigo, Casella fue contundente al recordar la personalidad arrolladora del cantante: "Él era un galán, levante, tenía todo. Pero verlos en ese ámbito íntimo, casi de película triple X, era otra cosa".

¿Cuál fue la revelación que hizo Patricia Pacheco sobre la muerte de Rodrigo?

A 26 años de la muerte de Rodrigo Bueno, Patricia Pacheco habló en Puro Show (El Trece) y sorprendió con una serie de revelaciones sobre la noche del accidente. Sobre el clima previo, recordó: "El mánager del Potro nos dijo 'vayan con cuidado', y nos dijo que había 'una cama' en contra de Rodrigo, pero no voy a hablar más". Además, confirmó que esa noche el cantante consumió estupefacientes: "Adentro de la camioneta, volviendo a Buenos Aires, consumió como si fuese un pase y con vida".

Sobre el accidente en sí, Pacheco describió lo que ocurrió en la ruta: "Le pasa Pesquera con la camioneta blanca, le toca bocina, lo hace como vibrar". Cuando le preguntaron si esa maniobra fue intencional para provocar el choque, respondió: "Sí. También él (Rodrigo) se fio de su camioneta. A medida que fue tomando velocidad, lo único que yo hice fue proteger al nene". Ante la consulta directa de si cree que lo mataron, fue cautelosa: "Vos me hacés esa pregunta... ganas no le faltaba a nadie, pero no te puedo dar esa respuesta, ¿entendés?".

La frase más fuerte llegó al cierre, cuando le preguntaron si el final de Rodrigo estaba de alguna manera marcado: "Cuando lo conocí él ya sabía todo, él estaba viviendo sabiendo que no estaba vivo, sabía que 'lo iban a poner'".

     

 

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