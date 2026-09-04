Desafío matemático: ¿en cuánto lográs resolverlo?

12 + 13 = 25

La expresión queda así: 34 + 3 × 25 - 8 × 7 + 30

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

3 × 25 = 75 | 8 × 7 = 56

La expresión queda así: 34 + 75 - 56 + 30

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

34 + 75 = 109 |

109 - 56 = 53 |

53 + 30 = (?)

Resultado final: 83

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Si alguien suma y resta apenas ve los números, puede desviarse del camino correcto. Por eso, este tipo de juego funciona como un entrenamiento breve y entretenido: ayuda a mejorar la concentración, ordenar el pensamiento y reforzar el cálculo mental sin necesidad de fórmulas complicadas.