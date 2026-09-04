Desafío matemático: ¿en cuánto lográs resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 34 + 3 × (12 + 13) - 8 × 7 + 30.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 34 + 3 × (12 + 13) - 8 × 7 + 30.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.
12 + 13 = 25
La expresión queda así: 34 + 3 × 25 - 8 × 7 + 30
Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.
3 × 25 = 75 | 8 × 7 = 56
La expresión queda así: 34 + 75 - 56 + 30
3) Sumas y restas
Finalmente se opera en orden de aparición.
34 + 75 = 109 |
109 - 56 = 53 |
53 + 30 = (?)
La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Si alguien suma y resta apenas ve los números, puede desviarse del camino correcto. Por eso, este tipo de juego funciona como un entrenamiento breve y entretenido: ayuda a mejorar la concentración, ordenar el pensamiento y reforzar el cálculo mental sin necesidad de fórmulas complicadas.