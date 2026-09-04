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Desafío matemático: ¿en cuánto lográs resolverlo?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 34 + 3 × (12 + 13) - 8 × 7 + 30.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.

12 + 13 = 25

La expresión queda así: 34 + 3 × 25 - 8 × 7 + 30

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

3 × 25 = 75 | 8 × 7 = 56

La expresión queda así: 34 + 75 - 56 + 30

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

34 + 75 = 109 |

109 - 56 = 53 |

53 + 30 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: el desafío está en una prioridad escondida

Resultado final: 83

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Si alguien suma y resta apenas ve los números, puede desviarse del camino correcto. Por eso, este tipo de juego funciona como un entrenamiento breve y entretenido: ayuda a mejorar la concentración, ordenar el pensamiento y reforzar el cálculo mental sin necesidad de fórmulas complicadas.

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