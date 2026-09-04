Tini Stoessel rompió el silencio sobre el conflicto con sus padres y fue contundente: “No estoy...”

Ángel de Brito también explicó cómo se habría profundizado la disputa entre la cantante y su padre. El conflicto tomó mayor dimensión después de que Tini solicitara una auditoría relacionada con la administración de su carrera profesional.

Según detalló el conductor, una vez que Alejandro Stoessel le entregó la información solicitada, su hija consideró que los datos proporcionados no eran suficientes. Por ese motivo, le reclamó que presentara la totalidad de los registros correspondientes a los años en los que estuvo involucrado en el manejo de su carrera.

Dentro de las cuestiones que generaron mayor tensión aparece Futttura, proyecto sobre el cual Tini sostiene una postura clara. De acuerdo con lo expuesto por De Brito, la cantante considera que “Futttura no es obra de Alejandro Stoessel, que ella escribió cada cosa, que editó cada pantalla y video”. Sin embargo, el emprendimiento aparece registrado a nombre de su padre, situación que habría profundizado las diferencias entre ambos.

Además, la artista habría manifestado que durante buena parte de su vida sintió que sus padres intervenían constantemente en sus decisiones personales. En ese sentido, De Brito relató: “Tini siente que no la dejaron ser ni decidir. No podía tener amigas ni amigos. Ella estaba como en la cajita de cristal de los padres que decidían todo y se metían en todo”.

Entre los ejemplos mencionados también apareció una situación vinculada con los automóviles: según lo relatado, Tini nunca habría podido tener un auto propio, mientras que otros integrantes de su familia sí. A esto se sumó otro reclamo relacionado con su actividad en redes sociales, ya que habría sido obligada a aceptar determinados canjes y promocionarlos pese a no querer hacerlo.

De esta manera, la cantante decidió romper el silencio y exponer su propia mirada sobre una disputa familiar que también involucra aspectos vinculados con la administración de su carrera y con decisiones que, según su versión, durante años no habría podido tomar por cuenta propia.

Qué hacía el papá de Tini Stoessel mientras ella atravesaba su peor momento

Tini Stoessel atraviesa un nuevo capítulo en el conflicto familiar con su padre, Alejandro Stoessel, y en SQP (América TV), Majo Martino aportó detalles sobre una situación que habría impactado a la cantante durante una etapa especialmente delicada de su vida.

En ese contexto, Yanina Latorre recordó el difícil período que atravesó Tini en 2023, cuando padeció depresión, ansiedad y ataques de pánico. Según lo expuesto en el programa, durante ese momento su padre le habría programado 14 Luna Parks, una decisión que la artista rechazó por cómo se encontraba.

"En el momento en que ella atravesó un problema de salud mental, el padre le había programado 14 Luna Parks y ella le dijo que no los iba a hacer. Se sentía mal y ese fue el primer límite que le puso", explicó Yanina.

Luego, Majo Martino reveló una situación relacionada con Emilia Mernes que habría generado mayor presión sobre la cantante: “Me cuentan que, mientras ella estaba recluida, la bombardeaba con imágenes de Emilia Mernes”. Ante esto, resumió: “O sea que la enloquecía”.