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La letal frase de Yanina Latorre contra la China Suárez por el escándalo con Ekaterina e Icardi

Después del escándalo que estalló entre la China Suárez y Mauro Icardi en un boliche tras una escena de celos con una joven, Yanina Latorre no dudó en traer a la mesa el historial amoroso de la actriz y fue letal.

26 jun 2026, 10:37
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La letal frase de Yanina Latorre contra la China Suárez por el escándalo con Ekaterina e Icardi

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La letal frase de Yanina Latorre contra la China Suárez por el escándalo con Ekaterina e Icardi

Luego de que Ekaterina, la joven señalada como la tercera en discordia en el fuerte cruce de celos que habría protagonizado la China Suárez en un boliche de moda al verla conversando con Mauro Icardi, decidiera exponerse públicamente en distintos medios de comunicación para contar su versión de lo ocurrido —y, en ese recorrido mediático, dejara mal parado al futbolista—, Yanina Latorre no tardó en analizar el escándalo y lanzó definiciones contundentes contra la ex Casi Ángeles.

Desde su programa radial en El Observador, la conductora fue directa y sin matices al referirse al tema. "La China está tomando de su propia medicina. Ella le hizo esto a todo el mundo, un día te vuelve a vos", disparó sin rodeos Yanina Latorre, marcando su postura sobre la situación que involucra a la actriz.

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En esa misma línea, la conductora profundizó su mirada crítica sobre la actitud de la actriz y su contexto personal. "Ella, con la edad que tiene, tres pibes, una pareja, ¿tiene necesidad de ir a un boliche con el novio y que él se esté parlando una chica adelante de ella?", cuestionó, poniendo el foco en la escena que habría originado el conflicto dentro del local nocturno.

Por otra parte, Yanina Latorre también se refirió al silencio que mantienen por ahora tanto Eugenia Suárez como Mauro Icardi. "Por ahora, la China e Icardi están mudos. Ahora apareció otra chica, de la que ya descreo porque para mí es alguien mandada", sostuvo la ex angelita, dejando entrever su desconfianza respecto de la aparición pública de Ekaterina tras el escándalo.

Además, la conductora no dudó en apuntar contra el accionar del delantero en el centro de la polémica y fue aún más tajante con su opinión. "Que se joda Icardi por querer levantársela", expresó sin filtros en su análisis del tema.

Finalmente, Yanina Latorre también puso bajo la lupa la reacción que habría tenido la actriz dentro del boliche y cuestionó su proceder en medio del conflicto. "Además, la China la mandó echar del boliche. No es con ella, es con tu marido con el que te la tenés que agarrar", planteó, aludiendo a Eugenia Suárez y su rol en la situación.

Cabe recordar que, en una de las múltiples entrevistas que brindó, Ekaterina aclaró que la China Suárez no la tomó del cabello como se había rumoreado inicialmente, aunque sí dejó entrever que el cruce no fue cordial y que habría existido un contacto físico menor, como un choque de hombros, en medio del tenso momento vivido en el boliche.

Qué dijo Yanina Latorre sobre la crisis de Mauro Icardi y la China Suárez tras el escándalo en el boliche

El escándalo que involucra a Mauro Icardi y la China Suárez en un boliche de la Costanera Norte continúa sumando nuevas derivaciones. Luego del episodio con la joven Ekaterina, que habría derivado en un fuerte enfrentamiento dentro del sector VIP, Yanina Latorre volvió a alimentar la polémica con declaraciones explosivas.

A través de sus historias de Instagram, la conductora de Sálvese quien pueda (América TV) compartió varios mensajes donde relató la supuesta discusión que habría estallado entre la pareja. “Parece que se reactiva el Wandagate, ¿no? Por suerte Diego está en el mundial, se salva del atún”, escribió en uno de sus primeros posteos.

Más adelante, Latorre fue directa contra la actriz: “Apareció la chica de Tequila. La China por qué no se la agarra con él en lugar de agredir a la chica. Está comiendo de su propia medicina”.

En su descargo, también aseguró que personas del entorno de la llamada “casa de los sueños” habrían escuchado gritos durante la mañana: “Esta mañana se escucharon gritos de la China, me cuenta una vecina de la casa de los sueños”. Según su versión, la situación habría escalado con golpes a puertas y reclamos múltiples: “Parece que armó escándalo y golpeó puertas. Se quejó de la chica de Tequila, de los perros, de tener que hacer de niñera y de la mar en coche”.

Latorre también recordó un episodio reciente de tensión entre ambos: “La semana pasada... después del episodio de Tequila.... se pelearon, ella parece que se fue a su casa de San Jorge... pero ahora que trascendió todo... ella enloqueció”.

Finalmente, cuestionó con ironía la exposición en redes sociales de Icardi: “Por eso el carrete ridículo de Tequila, jajaja. ¿Quién va al boliche y hace un book de fotos? De manual”, y cerró con una referencia al pasado mediático del futbolista: “Acuérdense que Mauro cuando estaba con Wanda también subía carretes y posteos mentirosos”.

     

 

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