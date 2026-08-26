Golpeada y angustiada: así está la mamá de Tini Stoessel en pleno escándalo con Alejandro

La periodista también explicó algunos de los aspectos que formarían parte de la disputa y sostuvo: "Tini no tiene voz ni voto sobre el patrimonio que construyó en su carrera. La joven facturó de manera esporádica por servicios artísticos".

A esto se sumó otro dato relacionado con la exposición pública de Mariana Muzlera. Según se informó, "Mariana está muy triste, cerró algunos comentarios de su Instagram", una decisión que se produjo mientras el conflicto entre su hija y su exmarido continúa generando repercusiones.

La disputa entre Tini Stoessel y Alejandro Stoessel, quien durante años fue además su representante, estaría vinculada con el control del patrimonio de la artista luego de aproximadamente 15 años de relación comercial. Tras el final del vínculo profesional, la cantante habría dispuesto una revisión de sus contratos, cuentas e ingresos para determinar cuál es la situación de los bienes generados durante su carrera.

Uno de los aspectos centrales del relevamiento estaría relacionado con las sociedades que administran los derechos económicos y de imagen de Tini. De acuerdo con lo que trascendió, Alejandro Stoessel aparecería como titular y único beneficiario de esas estructuras, mientras que la cantante no tendría participación accionaria.

La situación también generó versiones sobre el monto que estaría en discusión. Fuentes del entorno señalaron que la cifra podría alcanzar los 70 millones de dólares acumulados desde los comienzos de Tini en Violetta.

Mientras tanto, el vínculo entre padre e hija se encontraría completamente quebrado. Incluso trascendió que Tini no habría tenido contacto con Alejandro Stoessel durante una reciente internación del productor. Frente a este escenario, la familia mantiene un fuerte hermetismo y evita brindar declaraciones públicas sobre una interna que, lejos de encontrar una solución, continúa sumando capítulos.

Cuál es el video de la polémica entre Tini Stoessel, su papá y Rodrigo de Paul

La disputa entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, sumó un nuevo capítulo luego de que trascendiera el pedido de revisión de cuentas realizado por la cantante sobre el manejo de su patrimonio y su carrera.

En medio de la tensión, se conocieron imágenes de la última aparición pública de Tini junto a Rodrigo De Paul. El periodista Pablo Layús compartió en Instagram un video de la pareja en el estadio de Racing, donde asistieron al encuentro entre el equipo local y Boca Juniors.

En las imágenes, ambos aparecen saludando a las personas presentes en el palco mientras seguían el clásico, manteniendo un marcado hermetismo sobre el conflicto familiar que atraviesa la artista.

Además, trascendió que Tini no habría visitado ni mantenido contacto con su padre durante los días en que estuvo internado por un fuerte dolor en el pecho.

"La relación es nula, cero", aseguró el periodista Gustavo Méndez en La mañana con Moria (El Trece). También señaló que la cantante todavía no habría invitado a sus padres a su boda con Rodrigo De Paul.