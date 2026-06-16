La escalofriante predicción del astrólogo de Boca que genera impacto tras la muerte de Gaspi

Gaspi

Su popularidad comenzó cuando apenas tenía 17 años y recorría las calles con un micrófono en mano lanzando su ya clásica frase: “Buenas”. Con ese formato simple, espontáneo y provocador logró convertir cada encuentro en contenido viral y posicionarse como uno de los youtubers más influyentes del país.

En 2022 recibió el premio a Youtuber del Año en los Coscu Army Awards, un reconocimiento que confirmó su enorme impacto en las plataformas digitales. Tiempo después decidió alejarse parcialmente de la exposición pública para atravesar un difícil proceso personal que lo mantuvo lejos de las redes.

Su regreso se produjo en 2025 con “La vuelta de Gaspi”, un video en el que mostró una faceta más madura y reflexiva, marcando el comienzo de una nueva etapa profesional. Hoy, su repentina muerte deja un enorme vacío entre quienes siguieron de cerca su carrera y lo acompañaron a lo largo de los años.