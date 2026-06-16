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La escalofriante predicción del astrólogo de Boca que genera impacto tras la muerte de Gaspi

Tras la trágica muerte de Gaspi en el accidente de helicópteros en Río de Janeiro, resurgió un antiguo mensaje de Giorgio Armas que advertía sobre un posible accidente de un streamer argentino o español.

16 jun 2026, 08:31
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La escalofriante predicción del astrólogo de Boca que volvió a viralizarse tras la muerte de Gaspi
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La escalofriante predicción del astrólogo de Boca que volvió a viralizarse tras la muerte de Gaspi
La escalofriante predicción del astrólogo de Boca que volvió a viralizarse tras la muerte de Gaspi
La escalofriante predicción del astrólogo de Boca que volvió a viralizarse tras la muerte de Gaspi

La trágica muerte de Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, en un accidente de helicóptero ocurrido en Río de Janeiro generó una profunda conmoción en el mundo del streaming y las redes sociales. Sin embargo, en medio del dolor por la pérdida del joven influencer, un antiguo mensaje de Giorgio Armas, el popular “astrólogo de Boca”, volvió a cobrar relevancia y despertó todo tipo de reacciones.

El 26 de enero, varios meses antes de la tragedia, Armas había publicado un mensaje en su cuenta de X que hoy resulta inquietante. “Streamer famoso español o argentino tendrá un accidente en estos meses. Que tenga cuidado con los viajes”, escribió entonces. Tras conocerse la noticia del fallecimiento de Gaspi, el posteo se viralizó rápidamente y fue compartido por miles de usuarios.

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Consultado por TN Show, el astrólogo expresó su tristeza por lo sucedido y reveló la admiración que sentía por el creador de contenido. “Estoy destruido. Es el más grande para mí”, aseguró, visiblemente afectado por la noticia.

La muerte de Gaspi provocó una fuerte repercusión entre sus seguidores y colegas. Nacido en Buenos Aires, el influencer se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la escena digital argentina gracias a su particular estilo, marcado por entrevistas callejeras, situaciones desopilantes y un humor irreverente que lo llevó a conquistar millones de seguidores.

Gaspi

Su popularidad comenzó cuando apenas tenía 17 años y recorría las calles con un micrófono en mano lanzando su ya clásica frase: “Buenas”. Con ese formato simple, espontáneo y provocador logró convertir cada encuentro en contenido viral y posicionarse como uno de los youtubers más influyentes del país.

En 2022 recibió el premio a Youtuber del Año en los Coscu Army Awards, un reconocimiento que confirmó su enorme impacto en las plataformas digitales. Tiempo después decidió alejarse parcialmente de la exposición pública para atravesar un difícil proceso personal que lo mantuvo lejos de las redes.

Su regreso se produjo en 2025 con “La vuelta de Gaspi”, un video en el que mostró una faceta más madura y reflexiva, marcando el comienzo de una nueva etapa profesional. Hoy, su repentina muerte deja un enorme vacío entre quienes siguieron de cerca su carrera y lo acompañaron a lo largo de los años.

Gaspi

     

 

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