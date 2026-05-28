Revelan detalles de la explosiva interna entre Moria Casán y María Fernanda Callejón: “No la aguanta más”

A partir de ahí comenzaron a circular versiones sobre una interna cada vez más fuerte entre ambas figuras. El tema incluso llegó a distintos programas y portales de espectáculos, donde analizaron qué estaría ocurriendo realmente detrás de cámara.

Así las cosas, en El Observador, Guido Záffora fue contundente al revelar la información que maneja sobre el vínculo entre las exvedettes. “Moria no la aguanta más a Callejón… me dicen que también viene de parte de la producción”, lanzó el periodista al aire.

Por su parte, Marina Calabró sumó detalles sobre el clima que existiría actualmente en el programa y aclaró que el malestar no sería algo reciente. “No viene de ahora. Mirá que Moria no es una mina influenciable, que no le vas a llenar la cabeza ni nada, pero que sí es muy receptiva a algunas opiniones que ella considera opciones, vamos a decir, calificadas”, explicó.

En ese contexto, la periodista señaló que el entorno más cercano de Casán tendría una mirada coincidente sobre la actitud de Fernanda dentro del ciclo. “En el sentido de que, bueno, todos tenemos gente a la que le prestamos especial atención, como que Moria, de estas personas clave en su vida, estaría teniendo algunas opiniones coincidentes contra Fernanda”, agregó.

Finalmente, Calabró cerró con una reflexión contundente sobre cómo impactan esos comentarios en la conductora. “Entonces, no es que Moria se deja influenciar. No estoy diciendo esto, jamás, subestimaría a Moria Casán y su inteligencia. Pero viste cuando aquellos que te dicen la verdad, te empiezan a decir todos lo mismo, encendés las alertas. Algo de ruido te hace”, concluyó.

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Cómo fue la parada de carro de Moria Casán a María Fernanda Callejón en pleno vivo

Los momentos incómodos en televisión suelen quedar expuestos cuando las emociones desbordan en pleno vivo, y mucho más si una de las protagonistas es Moria Casán. Eso fue lo que sucedió en La mañana con Moria (El Trece), donde se vivió una situación de máxima tensión mientras María Fernanda Callejón hablaba sobre el duro conflicto judicial que enfrenta con Ricky Diotto, su ex pareja y padre de su hija.

Durante la emisión, La One le permitió a la actriz expresar públicamente el difícil presente que atraviesa desde hace tiempo. Aunque recientemente obtuvo un fallo favorable en la Justicia, Callejón aseguró que continúa muy afectada por distintas situaciones vinculadas a su ex, las cuales —según remarcó— repercuten tanto en lo emocional como en lo laboral.

En medio de un clima cargado de angustia, la panelista sostuvo que existiría una situación relacionada con violencia económica y también explicó que recibe constantes ataques en redes sociales. De acuerdo a su relato, toda esa exposición negativa habría provocado que varias marcas dejaran de acompañarla, afectando directamente sus ingresos y oportunidades de trabajo.

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“Hay una pericia psicológica, con un perito oficial, entonces, que subestimen a un juez tan importante, como Romaniuc. Ya sé que ya está, estoy indignada. Las redes tienen todo lo malo y todo lo bueno, porque para mí es una salida laboral las redes”, expresó María Fernanda Callejón, visiblemente quebrada mientras hablaba del tema.

Con el correr de los minutos, el clima en el estudio comenzó a volverse cada vez más incómodo. Todo parecía desarrollarse dentro de un tono habitual hasta que la actriz siguió profundizando en su descargo y Moria Casán intentó frenar la situación para bajar la tensión al aire.

“Está lo bueno y lo malo. Hay un mercado ‘free’, que no quiero decir la marca…”, continuó diciendo Callejón. En ese instante, La One intervino con un seco “bueno, ya está”, buscando ponerle punto final al tema. Sin embargo, todavía atravesada por la emoción, Fernanda reaccionó sin medir el tono y respondió: “Pará”, intentando seguir con su explicación.

La reacción no le cayó nada bien a la conductora, que rápidamente tomó distancia y lanzó una respuesta tajante: “No, pará no, a mí no me digas mamita, ¿querés conducir vos?”.

Lejos de bajar el tono, Moria Casán insistió con firmeza y agregó: “Tranquila mi amor, tranquila, tranquila”, dejando en evidencia la incomodidad que se había generado en pleno programa.

Después de ese fuerte intercambio al aire, María Fernanda Callejón comprendió que había cruzado un límite y optó por retroceder. El episodio terminó convirtiéndose en uno de los momentos más tensos que le tocó vivir en televisión, mientras la actriz no lograba contener las lágrimas al hablar del delicado presente personal que atraviesa.