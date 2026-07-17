Qué es la visión periférica de Lionel Messi, el don que explica su destreza única.

El ex preparador físico de la Selección Argentina, Gerardo Salorio, habló sobre una de las capacidades que distingue a Lionel Messi dentro de una cancha: su visión periférica, un talento que definió como un verdadero don.
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El ex preparador físico de la Selección Argentina, Gerardo Salorio, detalló en qué consiste esta habilidad particular de Lionel Messi.
El ex preparador físico de la Selección Argentina, Gerardo Salorio, habló sobre una de las capacidades que distingue a Lionel Messi dentro de una cancha: su visión periférica, un talento que definió como un verdadero don.
Durante su participación en La Mañana con Moria (El Trece), Salorio analizó la asistencia clave que Messi le dio a Lisandro Martínez ante Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que llevó a Argentina a la final, y destacó la precisión con la que el capitán interpreta el juego. Moria Casán recordó la explicación que el propio Salorio le había dado anteriormente: "Usted me dijo que lo diferente en Messi es su rapidez, su entrenamiento mental y que tiene una visión periférica, de 360 grados".
"Sí, tiene una toma de decisión muy clara. En el partido contra Inglaterra, él decidió que el centro iba a ir a dos metros cincuenta. El central mide dos metros y la pelota le cae justo a la cabeza a Lisandro Martínez para que la empuje", respondió el especialista.
La visión periférica es la capacidad de una persona para percibir elementos que están fuera del centro de la mirada directa. En el fútbol, permite detectar movimientos de compañeros y rivales sin necesidad de mirar constantemente hacia ellos. En ese sentido, Federico Seeber destacó la particularidad de esa habilidad del astro argentino: "Todos los chicos van a querer ser Messi, pero esta visión periférica no se entrena".
"No, eso viene. Todos tenemos un don, el tema es encontrar ese don", sostuvo Salorio. La explicación volvió a poner en primer plano una de las características que hicieron de Lionel Messi uno de los futbolistas más determinantes de la historia: su capacidad para leer el juego antes que los demás.
Argentina y España se enfrentarán este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en el área metropolitana de Nueva York, por la definición del Mundial 2026. El encuentro comenzará a las 16 horas de la Argentina (14 horas locales), en un estadio con capacidad para 82.500 espectadores que ya albergó la final de la Copa América 2016 y del Mundial de Clubes 2025.
Será la séptima final mundialista para la Albiceleste, que buscará defender el título conseguido en Qatar 2022 y sumar su cuarta estrella, mientras que España irá por su segunda consagración tras la de Sudáfrica 2010. Además, la jornada incluirá por primera vez en la historia de los Mundiales un espectáculo de entretiempo, cuya ceremonia de clausura comenzará 90 minutos antes del pitazo inicial.