Qué es la visión periférica de Lionel Messi, el don que explica su destreza única.

"No, eso viene. Todos tenemos un don, el tema es encontrar ese don", sostuvo Salorio. La explicación volvió a poner en primer plano una de las características que hicieron de Lionel Messi uno de los futbolistas más determinantes de la historia: su capacidad para leer el juego antes que los demás.

Cuándo, dónde y a qué hora juega Argentina la final del Mundial 2026

Argentina y España se enfrentarán este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en el área metropolitana de Nueva York, por la definición del Mundial 2026. El encuentro comenzará a las 16 horas de la Argentina (14 horas locales), en un estadio con capacidad para 82.500 espectadores que ya albergó la final de la Copa América 2016 y del Mundial de Clubes 2025.

Será la séptima final mundialista para la Albiceleste, que buscará defender el título conseguido en Qatar 2022 y sumar su cuarta estrella, mientras que España irá por su segunda consagración tras la de Sudáfrica 2010. Además, la jornada incluirá por primera vez en la historia de los Mundiales un espectáculo de entretiempo, cuya ceremonia de clausura comenzará 90 minutos antes del pitazo inicial.