Deportes
Independiente Rivadavia
Argentinos Juniors
FÚTBOL

Se confirmó la sede de la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors

La AFA anunció que Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia definirán la Copa Argentina el 5 de noviembre a las 21:10 y el estadio ya está confirmado. El campeón clasificará directamente a la Copa Libertadores 2026.

Se confirmó la sede de la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la sede, la fecha y el horario de la gran final de la Copa Argentina, que tendrá como protagonistas a Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza. El duelo, que definirá un nuevo campeón y también un pasaje directo a la Copa Libertadores 2026, se jugará el miércoles 5 de noviembre a las 21:10, en el estadio Juan Domingo Perón de Córdoba, cancha de Instituto.

image

La noticia fue anunciada oficialmente por la cuenta de la Copa Argentina en X (ex Twitter), donde también se detallaron los aspectos organizativos y la asignación de sedes. Con esta confirmación, ambas instituciones comienzan la cuenta regresiva para un enfrentamiento que quedará en la historia: uno irá por su primer título en el certamen y el otro buscará coronar una temporada inolvidable.

Por qué la final de la Copa Argentina tiene tanto en juego

Más allá de la conquista de un nuevo trofeo, la final de la Copa Argentina tiene un condimento extra: el campeón se clasificará automáticamente a la Copa Libertadores 2026. Esa situación no solo es clave para los dos clubes involucrados, sino que también podría generar un efecto dominó en la tabla anual de la Liga Profesional, ya que, si Argentinos Juniors se consagra, liberará un cupo internacional que beneficiaría a equipos como Boca, River o Deportivo Riestra, que pelean por ingresar al máximo torneo continental.

El antecedente inmediato marca la relevancia de este certamen: Central Córdoba fue el último campeón y luego participó de la Libertadores, donde integró un grupo con Flamengo y Liga de Quito, dos de los semifinalistas actuales del torneo.

Cómo llegó Independiente Rivadavia a la final de la Copa Argentina

El conjunto mendocino protagonizó una de las grandes sorpresas del certamen. En semifinales, Independiente Rivadavia eliminó a River en definición por penales, luego de empatar 1-1 en tiempo regular bajo un verdadero diluvio en el Mario Alberto Kempes.

Esa victoria fue un golpe de autoridad del equipo que dirige Martín Cicotello, que ya había dejado en el camino a otros rivales de Primera División. El logro fue celebrado masivamente por los hinchas leprosos, que se preparan para copar Córdoba en busca de una coronación histórica.

Cómo fue el camino de Argentinos Juniors hasta el partido decisivo

Argentinos Juniors, en tanto, llegó a la final tras superar una serie exigente que culminó con una victoria 2-1 sobre Belgrano en el Gigante de Arroyito, en Rosario. El equipo de Pablo Guede mostró carácter para revertir un marcador adverso y mantener la ilusión de volver a levantar un título nacional, algo que no ocurre desde la obtención de la Copa de la Superliga 2021.

El Bicho de La Paternal, que también pelea por clasificar a la próxima Libertadores vía tabla anual, atraviesa un gran momento futbolístico y afrontará el duelo con el objetivo doble: cerrar el año con una estrella más y asegurar su presencia internacional para la próxima temporada.

Dónde y cuándo se juega la final de la Copa Argentina 2025

  • Fecha: miércoles 5 de noviembre

  • Horario: 21:10

  • Estadio: Juan Domingo Perón (Instituto de Córdoba)

Con la confirmación de la sede, el operativo de seguridad y la venta de entradas comenzarán a definirse en las próximas horas. La expectativa es enorme tanto en Mendoza como en La Paternal, con dos hinchadas que sueñan con escribir una nueva página en la historia del fútbol argentino.

