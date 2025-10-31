Se confirmó la sede de la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors

Cómo llegó Independiente Rivadavia a la final de la Copa Argentina

El conjunto mendocino protagonizó una de las grandes sorpresas del certamen. En semifinales, Independiente Rivadavia eliminó a River en definición por penales, luego de empatar 1-1 en tiempo regular bajo un verdadero diluvio en el Mario Alberto Kempes.

Esa victoria fue un golpe de autoridad del equipo que dirige Martín Cicotello, que ya había dejado en el camino a otros rivales de Primera División. El logro fue celebrado masivamente por los hinchas leprosos, que se preparan para copar Córdoba en busca de una coronación histórica.

Cómo fue el camino de Argentinos Juniors hasta el partido decisivo

Argentinos Juniors, en tanto, llegó a la final tras superar una serie exigente que culminó con una victoria 2-1 sobre Belgrano en el Gigante de Arroyito, en Rosario. El equipo de Pablo Guede mostró carácter para revertir un marcador adverso y mantener la ilusión de volver a levantar un título nacional, algo que no ocurre desde la obtención de la Copa de la Superliga 2021.

El Bicho de La Paternal, que también pelea por clasificar a la próxima Libertadores vía tabla anual, atraviesa un gran momento futbolístico y afrontará el duelo con el objetivo doble: cerrar el año con una estrella más y asegurar su presencia internacional para la próxima temporada.

Dónde y cuándo se juega la final de la Copa Argentina 2025

Fecha: miércoles 5 de noviembre

Horario: 21:10

Estadio: Juan Domingo Perón (Instituto de Córdoba)

Con la confirmación de la sede, el operativo de seguridad y la venta de entradas comenzarán a definirse en las próximas horas. La expectativa es enorme tanto en Mendoza como en La Paternal, con dos hinchadas que sueñan con escribir una nueva página en la historia del fútbol argentino.