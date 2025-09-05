El mensaje más especial de Antonela Roccuzzo tras el último partido oficial de Messi en Argentina

Lionel Messi disputó el jueves su último partido oficial en Argentina por Eliminatorias en lo que fue la victoria de la Selección Nacional 3 a 0 frente a Venezuela en el estadio de River Plate.
Antonela Roccuzzo compartió un emotivo mensaje en las redes tras la victoria de Argentina frente a Venezuela en el último partido de Messi por Eliminatorias en la Argentina.
En ese contexto, en una noche de profunda emoción para todos los argentinos, Antonela Roccuzzo le dedicó un especial mensaje a su pareja y padre de sus hijos desde las redes sociales.
"Orgullosos de vos, de cada paso que das y de todo lo que construiste con amor y esfuerzo. Qué suerte la nuestra de acompañarte en este camino !!! Te amamos @leomessi", expresó la modelo un posteo en Instagram.
Antonela Roccuzzo lo alentó en uno de los palcos del estadio y se mostró feliz por los dos goles que convirtió el mejor futbolista del mundo. El otro tanto lo convirtió Lautaro Martínez.
El capitán de la Selección Argentina, de 38 años, salió a la cancha acompañado de sus tres hijos, Mateo, Ciro y Thiago y cantó el himno nacional visiblemente emocionado.
Ya en la entrada en calor previo al partido, cuando los jugadores salieron a hacer los primeros movimientos, Messi se quebró ante la ovación de la gente.
"Son muchas emociones. Siempre es una alegría jugar en Argentina, poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé, poder estar con mi gente por muchos años. Tuve cariño en Barcelona, lo tengo y mi sueño era tenerlo acá también en mi país con mi gente", dijo el capitán argentino una vez terminado el partido en declaraciones desde el campo de juego.
Y agregó recordando todos los momentos buenos y difíciles que vivió con la Selección Nacional: "Durante muchos años se hablaron muchas cosas pero bueno, me quedo con todo lo bueno que hicimos con el grupo que lo intentó, que no consiguió consagrarse y bueno, después se me dio a mí. Todo lo que vimos fue hermoso".
Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza, cumplió su gran sueño y conoció a Lionel Messi y se emocionó hasta las lágrimas en un encuentro lleno de ternura.
El coreógrafo publicó en las redes fotos que captaron el instante exacto en que Dionisio, de 7 años, conmovido hasta las lágrimas, se encontró cara a cara con el campeón del mundo.
En las imágenes se puede ver cómo Messi, al notar la emoción del niño, lo abraza con ternura y le habla, generando un momento inolvidable.
“Y un día Dionisio conoció al hombre más increíble del mundo: Leo Messi. Gracias por tu humildad, tu don de gente. Tu madre es un amor y toda tu familia es maravillosa", comentó Flavio Mendoza en Instagram.
Y destacó al futbolista por su calidez humana: "Sos un ejemplo de ser humano para todos. Gracias, y hoy vamos a estar todos con vos. A seguir dando magia, lo que logras en los niños... sos el Superman de esta generación y no solo los niños, todos te amamos”.
“Hoy Dionisio cumplió un sueño: conocer al mejor deportista del mundo. No solo como deportista, sino como persona. Su humildad y cariño son únicos, gracias por tanto”, cerró Flavio Mendoza en otro posteo conmovido por la alegría de su hijo al conocer en persona a Messi.