El mensaje más especial de Antonela Roccuzzo tras el último partido oficial de Messi en Argentina

El capitán de la Selección Argentina, de 38 años, salió a la cancha acompañado de sus tres hijos, Mateo, Ciro y Thiago y cantó el himno nacional visiblemente emocionado.

Ya en la entrada en calor previo al partido, cuando los jugadores salieron a hacer los primeros movimientos, Messi se quebró ante la ovación de la gente.

"Son muchas emociones. Siempre es una alegría jugar en Argentina, poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé, poder estar con mi gente por muchos años. Tuve cariño en Barcelona, lo tengo y mi sueño era tenerlo acá también en mi país con mi gente", dijo el capitán argentino una vez terminado el partido en declaraciones desde el campo de juego.

Y agregó recordando todos los momentos buenos y difíciles que vivió con la Selección Nacional: "Durante muchos años se hablaron muchas cosas pero bueno, me quedo con todo lo bueno que hicimos con el grupo que lo intentó, que no consiguió consagrarse y bueno, después se me dio a mí. Todo lo que vimos fue hermoso".

Las fotos del emotivo encuentro de Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza, con Messi

Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza, cumplió su gran sueño y conoció a Lionel Messi y se emocionó hasta las lágrimas en un encuentro lleno de ternura.

El coreógrafo publicó en las redes fotos que captaron el instante exacto en que Dionisio, de 7 años, conmovido hasta las lágrimas, se encontró cara a cara con el campeón del mundo.

En las imágenes se puede ver cómo Messi, al notar la emoción del niño, lo abraza con ternura y le habla, generando un momento inolvidable.

“Y un día Dionisio conoció al hombre más increíble del mundo: Leo Messi. Gracias por tu humildad, tu don de gente. Tu madre es un amor y toda tu familia es maravillosa", comentó Flavio Mendoza en Instagram.

Y destacó al futbolista por su calidez humana: "Sos un ejemplo de ser humano para todos. Gracias, y hoy vamos a estar todos con vos. A seguir dando magia, lo que logras en los niños... sos el Superman de esta generación y no solo los niños, todos te amamos”.

“Hoy Dionisio cumplió un sueño: conocer al mejor deportista del mundo. No solo como deportista, sino como persona. Su humildad y cariño son únicos, gracias por tanto”, cerró Flavio Mendoza en otro posteo conmovido por la alegría de su hijo al conocer en persona a Messi.