Insólito: una mujer no fue secuestrada por Hamas porque ¡dijo ser argentina como Messi!

Una de las personas que sufrió este ataque fue Ester Cunio y contó su increíble historia en Fuente Latina. "Siento que me golpean la puerta y eran dos que me dicen: '¿Dónde está tu familia?'. 'Yo no tengo familia. Estoy yo sola', le digo. '¿No ves? Andá a mirar'", comenzó relatando la mujer de 90 años. El terrorista le respondió: "Vos venís conmigo. Acá va a estar todo prendido fuego".

Ester continuó con su relato: "'No me hables porque yo tu idioma no lo sé y el hebreo lo hablo mal', le digo. 'Yo hablo en argentino, en castellano'. Entonces me dice: '¿Qué es Argentina? Entonces, le digo: '¿Vos mirás fútbol?'. Y me responde: 'Sí. El fútbol me gusta'. 'Yo soy de donde es Messi'. Y me contesta: '¿Messi? A mí me gusta Messi'. Ahí me agarró del brazo, me dio el revólver (un rifle AK-47), me puso la mano así -con los dedos en V- y nos sacaron una foto".

"Se fue y ahora espero que, si él sabe que yo lo mencioné y por él me salvé, le pediría por mis dos nietos que están ahí. Le pediría por favor que trate de sacarlos porque son chicos que valen oro. Uno David y otro Ariel Cunio", expresó la mujer, dándole fin a su duro relato.

VIDEO | Una señora no fue secuestrada por Hamas porque dijo ser argentina como Messi