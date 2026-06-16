La impactante predicción de la tarotista de los famosos para el Mundial 2026: qué pasará con Argentina

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La advertencia no pasó inadvertida y provocó una catarata de comentarios. Muchos usuarios manifestaron sorpresa por el escenario que describió la tarotista, mientras que otros tomaron sus dichos con escepticismo. Lo cierto es que sus declaraciones lograron instalarse rápidamente entre los fanáticos del fútbol, especialmente entre aquellos que ya proyectan viajar para acompañar a la Selección Argentina durante el campeonato.

Pero eso no fue todo. Además de referirse al contexto en el que podría desarrollarse el torneo, Mariam Caleiro también reveló cuál sería, según sus cartas, el equipo que terminaría consagrándose campeón del mundo.

“Si se juega va a ganar Países Bajos, pero parece que se va a suspender”, aseguró, dejando una de las frases más comentadas de su predicción.

La afirmación llamó especialmente la atención porque no sólo excluyó a la Argentina de la pelea por el título, sino que además ubicó a Países Bajos como el seleccionado que levantaría la copa en caso de que la competencia se dispute normalmente.

De todos modos, es importante remarcar que se trata únicamente de una predicción personal, sin respaldo científico ni fundamentos deportivos. Mientras tanto, el conjunto conducido por Lionel Scaloni continúa enfocado en su preparación con la mira puesta en defender el título mundial y volver a escribir una página gloriosa en la historia del fútbol argentino. Por lo pronto, esta noche la Selección Argentina afrontará su debut ante Argelia por el Grupo J.

Lionel Messi - Selección argentina

Cuál fue la inesperada confesión de Oriana Sabaatini sobre por qué no comparte salidas con las mujeres de la Selección Argentina

Mientras ya comenzó a vivirse la pasión del Mundial 2026, Oriana Sabatini se animó a hablar sobre una cuestión que suele despertar todo tipo de especulaciones alrededor de la Selección Argentina: la relación entre las parejas de los futbolistas. Lejos de cualquier rumor de internas o tensiones, la cantante explicó los verdaderos motivos por los que no suele participar de los encuentros organizados por las familias de los jugadores.

Durante una charla con el programa Puro Show (El Trece), la esposa de Paulo Dybala se mostró sincera al describir cómo vive cada convocatoria junto al combinado nacional y reveló un rasgo de su personalidad que influye directamente en su manera de vincularse con el grupo.

Al ser consultada sobre el trato que mantiene con las demás mujeres que acompañan a los integrantes de la Scaloneta, dejó en claro que la convivencia es excelente y que nunca existieron problemas entre ellas. “Es bárbara, sigo en el chat, a menos que hayan hecho otro, que estaría perfecto porque no siempre convocan a los mismos jugadores, y no son siempre las mismas mujeres y familias que viajan, no me ofendería en lo absoluto”, comentó.

La entrevista avanzó y surgió una pregunta inevitable: si alguna vez había sentido algún tipo de exclusión dentro del grupo. Sin embargo, Oriana descartó por completo esa posibilidad y explicó que, en realidad, es ella quien suele elegir mantenerse al margen de las actividades sociales.

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“No, cero. No es tan interesante como la gente cree, o al menos para mí. Yo igual no me junto nunca con nadie. Con suerte me junto con mis amigas, pero la verdad es que en todas las oportunidades que las chicas me invitaron a hacer algo o lo que sea, siempre les agradezco mucho que me tengan en cuenta, pero yo soy de quedarme en el cuarto completamente sola haciendo nada, me encanta”, reconoció entre risas.

De esta manera, la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini desmintió cualquier versión relacionada con supuestas diferencias con las demás parejas de los futbolistas. Según explicó, simplemente disfruta de la tranquilidad y prefiere pasar el tiempo en espacios más reservados antes que sumarse a reuniones grupales.

Además, reiteró que no le generaría ningún conflicto que el grupo de WhatsApp se modificara o que se incorporaran nuevas personas a medida que cambian las convocatorias. “No me ofendería en lo absoluto, está perfecto porque está bueno armar un grupo de personas que te puedan acompañar en el lugar”, sostuvo.

Con estas declaraciones, Oriana Sabatini volvió a marcar distancia de los estereotipos que suelen rodear a las parejas de los futbolistas. Lejos de buscar protagonismo en la vida social del plantel, mostró una faceta mucho más reservada, dejando en claro que disfruta de la soledad y de compartir únicamente con las personas de mayor confianza.