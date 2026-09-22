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Se encamina la renovación de Lionel Scaloni en la Selección Argentina: los detalles del nuevo acuerdo

Tras dudar sobre su futuro luego del Mundial, Lionel Scaloni está cerca de renovar con la Selección Argentina. Los detalles del contrato.

Lionel Scaloni. 

Lionel Scaloni. 

Tras la incertidumbre generada luego de la final del Mundial perdida 1-0 ante España, el futuro de la Selección Argentina empieza a encontrar certezas en su conducción técnica. Lionel Scaloni se encuentra muy cerca de alcanzar un acuerdo para renovar su contrato, el cual vence a fines de diciembre, para continuar al frente del seleccionado nacional.

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Las dudas sobre su permanencia habían cobrado fuerza tras sus propias declaraciones luego de la cita máxima: “Tengo una idea de lo que quiero hacer, cumpliré el contrato y después veo”. Sin embargo, la estrategia de la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino fue dejar enfriar el clima tras la caída en Estados Unidos, manteniendo siempre la postura de contar con su continuidad. Hoy, dentro de la AFA reina un marcado optimismo sobre la resolución de las charlas.

Hasta qué año renovaría su contrato Lionel Scaloni y qué competencias dirigiría

A la espera de la oficialización de los papeles, la estructura de la negociación plantea un compromiso a largo plazo. El nuevo vínculo sería por dos años, garantizando su presencia hasta la Copa América 2028, con la opción de extenderlo por dos temporadas más para llegar al Mundial 2030. En caso de cumplir la totalidad del proceso, sería la tercera Copa del Mundo al hilo en la cuenta personal del oriundo de Pujato, quien asumió el cargo en 2018 tras el certamen de Rusia.

Mientras se ultiman los detalles del acuerdo, el entrenador comandará al equipo en la serie de amistosos agendados para las próximas semanas: el 30 de septiembre frente a Bolivia, el 3 de octubre ante Burkina Faso y el 6 de octubre ante Benín, siendo este último compromiso la despedida oficial de Lionel Messi.

Qué recambio de jugadores prepara Scaloni y qué cambio habrá en su cuerpo técnico

De cara a este nuevo ciclo, la convocatoria elaborada por el DT ofrece claras señales del proyecto de recambio. Además de los nombres habituales, Scaloni incluyó a jóvenes que no se habían asentado definitivamente, tales como Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni, Agustín Giay, Matías Soulé, Valentín Gómez y Equi Fernández. A ellos se sumaron las sorpresas de citar por primera vez a Román Vega, Santiago Simón, Leonel Flores y Tobías Andrada.

Por último, esta nueva etapa del entrenador ganador de cuatro títulos (dos Copa América, la Finalissima y el Mundial) vendrá acompañada por un cambio dentro de su grupo de trabajo cercano: Walter Samuel dejará de ser ayudante de campo para lanzarse como director técnico principal, marcando una reestructuración interna dentro del staff.

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