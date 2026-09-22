Se encamina la renovación de Lionel Scaloni en la Selección Argentina: los detalles del nuevo acuerdo

Qué recambio de jugadores prepara Scaloni y qué cambio habrá en su cuerpo técnico
De cara a este nuevo ciclo, la convocatoria elaborada por el DT ofrece claras señales del proyecto de recambio. Además de los nombres habituales, Scaloni incluyó a jóvenes que no se habían asentado definitivamente, tales como Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni, Agustín Giay, Matías Soulé, Valentín Gómez y Equi Fernández. A ellos se sumaron las sorpresas de citar por primera vez a Román Vega, Santiago Simón, Leonel Flores y Tobías Andrada.
Por último, esta nueva etapa del entrenador ganador de cuatro títulos (dos Copa América, la Finalissima y el Mundial) vendrá acompañada por un cambio dentro de su grupo de trabajo cercano: Walter Samuel dejará de ser ayudante de campo para lanzarse como director técnico principal, marcando una reestructuración interna dentro del staff.