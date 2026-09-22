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La inesperada frase del Dibu Martínez sobre la despedida de Messi de la Selección Argentina: "Pensé que..."

Dibu Martínez llegó al país para jugar con la Selección Argentina. El arquero sorprendió con una frase sobre Messi y analizó el futuro de Scaloni.

Emiliano Dibu Martínez sorprendió con una frase sobre Messi y analizó el futuro de Scaloni.

Emiliano "Dibu" Martínez sorprendió con una frase sobre Messi y analizó el futuro de Scaloni.

Emiliano “Dibu” Martínez arribó a la Argentina para sumarse al plantel conducido por Lionel Scaloni, que se alista para afrontar una fecha FIFA bisagra con tres partidos amistosos en el país frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín. La atención de la gira estará centrada en el último compromiso en el Estadio Monumental, noche que albergará el partido de despedida de Lionel Messi con la camiseta albiceleste.

Leé también La Selección Argentina vuelve a entrenarse de cara a la despedida de Messi: el cronograma de prácticas y los convocados
Lionel Scaloni. 

Al ser abordado por la prensa sobre las sensaciones de compartir los últimos minutos del capitán en el seleccionado nacional, el marplatense descolocó a los presentes con una sincera declaración: “Pensé que se había retirado”. Inmediatamente, el guardameta analizó lo que significa para el rosarino cerrar su etapa dorada ante el público local: “Tener la posibilidad de retirarse acá en la Argentina creo que es un sueño para él. Trataremos que sea un lindo día para él”.

Qué dijo Dibu Martínez sobre el futuro de Lionel Scaloni y la renovación de la Selección

El arquero también se refirió a la incertidumbre vinculada a la continuidad del entrenador y a si el grupo de referentes planea intervenir para que siga al frente del proceso: “No tengo ni idea. Eso es algo con él y con su equipo de trabajo. Lo que decida, siempre lo vamos a apoyar”.

Respecto al recambio generacional de futbolistas que fueron citados para esta ventana de partidos, el arquero del seleccionado le restó dramatismo a las caras nuevas dentro de la delegación: “Los que están no son chicos nuevos, son chicos que ya han estado. La Selección siempre va a ser la Selección, por más que la gente que se vaya o no se vaya”.

Qué espina le quedó a Dibu Martínez de la última final disputada con Argentina

En su balance de los compromisos recientes, Martínez volvió a repasar el trago amargo que dejó la definición del certamen mundialista y admitió la marca que le dejó no haber levantado el trofeo: “Es lindo llegar a una final de vuelta y lamentablemente no la pudimos ganar. Me va a quedar la espina por mucho tiempo”.

Cuándo y dónde jugará la Selección Argentina sus partidos amistosos

La agenda oficial de la fecha FIFA para el equipo nacional se pondrá en marcha esta semana con tres compromisos programados en Buenos Aires y Córdoba:

  • Miércoles 30 de septiembre: Enfrentará a Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

  • Sábado 3 de octubre: Se medirá ante Burkina Faso en el Estadio Monumental.

  • Martes 6 de octubre: Cerrará la gira frente a Benín en el Estadio Monumental, encuentro que marcará el adiós definitivo de Messi.

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