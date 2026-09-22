La inesperada frase del Dibu Martínez sobre la despedida de Messi de la Selección Argentina: "Pensé que..."

Qué espina le quedó a Dibu Martínez de la última final disputada con Argentina

En su balance de los compromisos recientes, Martínez volvió a repasar el trago amargo que dejó la definición del certamen mundialista y admitió la marca que le dejó no haber levantado el trofeo: “Es lindo llegar a una final de vuelta y lamentablemente no la pudimos ganar. Me va a quedar la espina por mucho tiempo”.

Cuándo y dónde jugará la Selección Argentina sus partidos amistosos

La agenda oficial de la fecha FIFA para el equipo nacional se pondrá en marcha esta semana con tres compromisos programados en Buenos Aires y Córdoba: