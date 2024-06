La DRÁSTICA decisión que tomaron miles de hinchas que tienen entradas para ver Argentina - Perú

Como consecuencia, miles de hinchas han tomado una decisión drástica: están poniendo a la venta sus entradas para el partido entre Argentina y Perú en el Hard Rock Stadium de Miami. En Seat Geek, el sitio oficial de reventas paralelo a Ticketmaster, se pueden encontrar miles de tickets disponibles, con precios que oscilan entre 250 y 700 dólares. La variación en los valores se debe a dos factores: la ubicación del asiento y la oferta de cada vendedor.

entradas_arg_peru.jpg

¿Equipo alternativo? Los once que pondría Scaloni para el duelo entre la Selección Argentina y Perú

Si bien el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni suele mantener el misterio y no confirmar la formación de la Selección Argentina hasta pocos minutos antes de que comience cada encuentro, esta vez, el entrenador dio pistas sobre el posible once que utilizará para el último partido de la fase de grupos de la Copa América. La Scaloneta enfrentará a Perú el próximo sábado desde las 21.

"En el próximo partido es justo que jueguen los chicos que no han jugado estos dos partidos. Los necesito ver y lo merecen", declaró el DT albiceleste en conferencia de prensa, luego del agónico triunfo por 1-0 sobre Chile en Nueva Jersey.

Lautaro Martínez, autor del único tanto del encuentro ante Chile, que también convirtió ante Canadá, podría ser titular el próximo sábado en Miami, ya que en los dos partidos anteriores fue suplente de Julián Álvarez e ingresó desde el banco.

Cerca de él podrían jugar Alejandro Garnacho y Valentín Carboni, dos jóvenes que vienen pidiendo pista y emocionan al público albiceleste. Además, Ángel Di María, titular en el primer partido y suplente el martes con quince minutos en cancha, también podría estar desde el inicio.

"Es posible que jueguen contra Perú, pero tenemos 10 jugadores en esa situación, tengo que hacer cuentas, ja. Lo lógico sería que sumen minutos porque son chicos que vienen aprendiendo un montón", comentó Scaloni sobre los jóvenes europeos. En el mediocampo, Exequiel Palacios y Guido Rodríguez, quienes aún no han tenido protagonismo en la Copa América, tienen ventaja para ser titulares, al igual que Leandro Paredes, ausente en Nueva Jersey. También podría entrar Enzo Fernández.

En la defensa, pese a las buenas actuaciones de Cristian Romero y Lisandro Martínez en la zaga, y de Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico en los laterales, se espera que haya cuatro cambios: Germán Pezzella y Nicolás Otamendi en el centro de la defensa, y Gonzalo Montiel y Marcos Acuña en los laterales.

En el arco, si Scaloni decide darle descanso a Emiliano Dibu Martínez, gran figura frente a Chile, hay dos opciones: Gerónimo Rulli y Franco Armani, aunque el ex-Estudiantes y actual arquero del Ajax parece tener ventaja.

Sin embargo, la pregunta que se hace todo el país es: ¿y Lionel Messi? Si bien tuvo una molestia en su aductor derecho durante el partido, no se hizo estudios porque no parece ser grave, aunque lo más probable es que no sea arriesgado.

La posible formación de la Selección Argentina vs. Chile

Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi; Marcos Acuña; Enzo Fernández, Leandro Paredes o Giovanni Lo Celso, Exequiel Palacios; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Alejandro Garnacho o Valentín Carboni.