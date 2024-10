La dura confesión de Franco Colapinto que preocupa a sus fanáticos

El piloto de Pilar dejó una grata impresión desde su debut en el Gran Premio de Italia, donde finalizó 12º. En Azerbaiyán, dio un paso más, alcanzando un valioso octavo lugar y sumando puntos al quedar por delante de figuras como Lewis Hamilton. En el circuito urbano de Singapur, rozó nuevamente el top 10, terminando 11º.

A pesar de estos resultados, el argentino no tiene asegurado su lugar en la parrilla para la próxima temporada. Williams ya confirmó a Alex Albon y Carlos Sainz como sus pilotos titulares en 2025, dejando a Colapinto la opción de continuar como piloto reserva. No obstante, el equipo británico explora la posibilidad de negociarlo con Sauber, que se convertirá en Audi en 2026, y donde podría tener una oportunidad real de competir durante un año completo.

"Estoy enfocado en lo que tengo que hacer ahora y en lo que el equipo quiere", afirmó Colapinto, aunque se mostró frustrado con las constantes preguntas sobre su futuro: "Me chupa bastante un huevo. No tengo ni idea qué voy a hacer. No estoy pensando en eso". A pesar de la incertidumbre, el argentino dejó en claro su ambición: "Quiero demostrar que llegué para quedarme y que me merezco un asiento para los próximos años".

Aunque la opción de Sauber parece la más viable, Colapinto compite por ese asiento con nombres de peso como Valtteri Bottas, Gabriel Bortoleto y Mick Schumacher. La próxima temporada será crucial para definir si el argentino puede continuar su carrera en la Fórmula 1, o si tendrá que esperar una nueva oportunidad en el futuro.

El impactante anuncio de Williams que descontroló a los fanáticos de Franco Colapinto

A pocos días del Gran Premio de los Estados Unidos en Austin, el piloto argentino Franco Colapinto vuelve a ser noticia. No solo por su regreso a la pista a bordo de su Williams, sino también por el lanzamiento de su primera colección oficial de productos, una noticia que desató la euforia entre sus fanáticos.

La escudería británica anunció la novedad a través de sus redes sociales con un mensaje que generó gran expectativa: "Ustedes preguntaron. Nosotros escuchamos". En un video, se muestran mensajes de seguidores pidiendo productos oficiales de Colapinto, una demanda creciente desde su destacado debut en la Fórmula 1.

Williams, en su página web, destacó el desempeño de Colapinto, quien ya sumó puntos en su segunda carrera en la F1 durante el Gran Premio de Azerbaiyán. "Franco ha tenido un excelente comienzo en la Fórmula 1, y estamos muy emocionados de anunciar el lanzamiento de nuestra colección oficial de Franco", explicaron desde el equipo, subrayando la pasión global que despertó el joven piloto argentino.

La línea de productos de Colapinto estará disponible a partir de este lunes, aunque aún no se revelaron los artículos que formarán parte de la colección. Los fanáticos, tanto en Argentina como en el resto del mundo, esperan con ansias esta nueva forma de acercarse a uno de los grandes talentos emergentes de la Fórmula 1.