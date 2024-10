El sorprendente guiño de Franco Colapinto a Lali Espósito que hizo explotar las redes

“Bolu.. te iba a traer un fernet...", dijo entre risas Franco Colapinto. Y el conductor agregó: "Es alcohol". A lo que el piloto de Fórmula 1 lanzó: "Si ya chupaste. Te vi chupado acá con Lali, todo borracho".

"Te hizo un viajero. Te quemó los bordes para que no te cortes los labios, te trató bien Lali”, continuó el argentino de 21 años entre risas y generando gran repercusión en las redes por su mención a Lali entre los fans de la cantante.

Y él comentó sobre el trago preparado por la artista: “Estaba fuerte el fernet igual. Yo lo vi y dije ‘te voy a traer algo argentino’. Dije ‘un mate ahora, a las diez y media de la noche, no dormimos hasta pasado mañana’. Un fernet te deja ahí medio KO y más a mí que me pega fuerte. Ya te trato Lali digo: te traigo un casco, qué te voy a traer”.

Lali Espósito confirmó que está conviviendo con Pedro Rosemblat y reveló si desea ser madre o no

Lali Espósito se sentó este domingo en el living de Susana Giménez y habló de su noviazgo con Pedro Rosemblat. "Estoy enamorada, Susana, qué te voy a decir", le comentó la cantante a la diva de los teléfonos.

"¿Y viven juntos ya?", le preguntó en un momento Susana. "Sí", afirmó. "O sea que casi es un matrimonio", le comentó la presentadora. "Es como vivir con alguien de MasterChef porque no sabés cómo cocina", contó la morocha.

"Sí, un capo, y yo, nada, ni un huevo frito, yo soy un espanto y él, todo. Hoy antes de venir acá me hizo un pollo con arroz, con cebolla de verdeo, unas papas al horno, es bárbaro. Encima que está bueno cocina bien", siguió.

En otra parte de la entrevista, Susana le consultó: "¿Te interesaría ser mamá?". "Ay, Susana. Ya tengo que ir a cantar", dijo entre risas como queriendo esquivar el tema.

"Qué sé yo. ¿Me interesaría? Nosotros como generación nos hemos dado más changüí a la vida, a lo individual, y mis amigos, por ejemplo de mi edad, están empezando a tener hijos ahora", dijo.

"Pero no podés cuando tenés una carrera muy fuerte", acotó Susana. "Yo creo que parte de esta edad es aprender que la carrera no lo es todo y es re difícil porque te consume tu vida. Estás muy inmerso en vos mismo, en la imagen de vos mismo, y en las cosas que querés lograr antes de ciertas edades. Creo que la maternidad es algo que me aterra mucho", aseguró.

Por último, reflexionó: "No me lo impongo, pero si siento que si me saliera, creo que es importante darle bola a esos hitos tan irrepetibles de la vida y tan especiales, si así me nace, supongo que me pasará, y si no me pasa no lo habré sentido".