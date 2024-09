La DURA crítica de Marcelo Gallardo al fútbol argentino: "Es un..."

El técnico también destacó el esfuerzo realizado por Independiente, especialmente después de la expulsión de Santiago López en el primer tiempo: "Hicieron un esfuerzo enorme. Se cerraron muy bien y nosotros no pudimos conectar las jugadas de gol que tuvimos. No nos alcanza, necesitamos ganar, pero los rivales también juegan y no te dejan ganar. Cuando no tenés eficacia, el rival se potencia y termina haciendo un enorme sacrificio para rescatar un punto, como lo hicieron ellos".

En una línea positiva, Gallardo subrayó el buen desempeño defensivo de su equipo desde su regreso al banco de River: "No hemos sufrido defensivamente y eso se debe a que armamos una estructura sólida que está bien y puede estar mejor. Hay una mejoría en el equipo, sobre todo físicamente. Debemos acompañarlo con la prestación futbolística. Algunas cosas positivas que buscamos están, después hay que mejorar el resto. Estoy convencido de que, con el correr de los partidos, vamos a crecer desde lo futbolístico porque tengo jugadores con los que hacerlo".

Gallardo también habló sobre sus decisiones tácticas tras la expulsión de Independiente, explicando la inclusión de Facundo Colidio y la calidad en los pases de Nicolás Fonseca y Santiago Simón. "Apostamos al juego de Colidio y a la buena calidad de pases de Fonseca, quien casi se va del club, pero la lesión de Aliendro le abrió una puerta. Además, Colidio tiene versatilidad en todo el frente de ataque: puede jugar por afuera, por adentro, detrás del punta o como único delantero. Tratamos de darle rigidez a su posicionamiento y comodidad en la cancha. Esa es mi filosofía, no me gusta que respeten un lugar porque el juego puede demandar que se tengan que mover por otro sector de la cancha", explicó.

Finalmente, el entrenador no quiso dramatizar la falta de victorias en el campeonato: "No todo es negativo. Obvio que no estamos contentos con no poder ganar, pero no todo está mal. Hay que aceitar la máquina y que los jugadores puedan encontrar su mejor estado. Esa es la búsqueda. Soy optimista con lo que viene. Tengo un buen plantel y sé que va a funcionar".

Gallardo se mostró confiado en que River encontrará su mejor versión en las próximas semanas, a medida que se ajusten los detalles tanto en el aspecto físico como futbolístico, con la mira puesta en mejorar el rendimiento del equipo en lo que resta del campeonato.