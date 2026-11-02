Marta Fort confesó qué participante de MasterChef Celebrity le tiró onda: "Hubo..."

¿Qué pasó entre Marta Fort y Nazareno Casero?

"Sí, igual tiroteamos un poco", reveló Marta, sin demasiadas vueltas. La confesión tomó por sorpresa a Betular, que quiso confirmar lo que acababa de escuchar. "¿Tirotean?", le preguntó el pastelero.

Lejos de esquivar el tema, Marta dio más detalles sobre ese intercambio y dejó entrever que, aunque hubo cierto coqueteo, la historia no llegó a concretarse. "Yo la verdad que bueno.... En su momento. No pequé pero ya hubo tiroteos, back and forth, ¿viste?", le reveló Marta.

Ante semejante información, Betular decidió no seguir indagando. "No quiero preguntar más nada", dijo, aunque la participante todavía tenía algo más para agregar y lanzó una observación que hizo todavía más divertida la situación.

"Betu, no te vas a enterar de nada igual, porque lo mismo que ustedes le critican de que es muy lento, también fue muy lento acá", reveló Marta, en una clara referencia a la actitud de Nazareno.

Mientras tanto, el actor parecía haber percibido que era el protagonista de la conversación. "Tengo caliente las orejas, están hablando de mí", comentó Nazareno.