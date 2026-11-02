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Marta Fort confesó qué participante de MasterChef Celebrity le tiró onda: "Hubo..."

En MasterChef Celebrity, Marta Fort sorprendió a Damián Betular con una confesión sobre uno de sus compañeros y dio detalles de un inesperado acercamiento.

2 nov 2026, 00:20
marta fort
marta fort

Las cocinas de MasterChef Celebrity (Telefe) fueron escenario de una inesperada confesión que despertó la curiosidad de Damián Betular. Mientras Marta Fort avanzaba con su preparación, el pastelero se acercó a su estación y, a partir de un gesto de Nazareno Casero, terminó descubriendo que entre la participante y uno de sus compañeros habría habido algo más que buena onda.

Todo comenzó cuando Nazareno le prestó un poco de tahini a Marta para que pudiera continuar con su plato. "Por el respeto y el cariño que te tengo te entrego esto, aquí", le dijo el actor mientras le alcanzaba el ingrediente.

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El gesto no pasó inadvertido para Betular, que aprovechó la situación para elogiarlo y, de paso, indagar sobre la situación sentimental de la hija de Ricardo Fort. "Ay, qué hermoso, la verdad que es una locura este chico. Yo no sé como no no está soltero la verdad, porque eso es un candidatazo. ¿Vos seguís de novia?", lanzó Damián Betular, quien se encontraba en la estación de Marta.

La respuesta de la joven fue suficiente para que la conversación tomara otro rumbo y el pastelero quisiera saber más.

¿Qué pasó entre Marta Fort y Nazareno Casero?

"Sí, igual tiroteamos un poco", reveló Marta, sin demasiadas vueltas. La confesión tomó por sorpresa a Betular, que quiso confirmar lo que acababa de escuchar. "¿Tirotean?", le preguntó el pastelero.

Lejos de esquivar el tema, Marta dio más detalles sobre ese intercambio y dejó entrever que, aunque hubo cierto coqueteo, la historia no llegó a concretarse. "Yo la verdad que bueno.... En su momento. No pequé pero ya hubo tiroteos, back and forth, ¿viste?", le reveló Marta.

Ante semejante información, Betular decidió no seguir indagando. "No quiero preguntar más nada", dijo, aunque la participante todavía tenía algo más para agregar y lanzó una observación que hizo todavía más divertida la situación.

"Betu, no te vas a enterar de nada igual, porque lo mismo que ustedes le critican de que es muy lento, también fue muy lento acá", reveló Marta, en una clara referencia a la actitud de Nazareno.

Mientras tanto, el actor parecía haber percibido que era el protagonista de la conversación. "Tengo caliente las orejas, están hablando de mí", comentó Nazareno.

     

 

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