La DURÍSIMA confesión de Lionel Scaloni: "Me atormenta"

En una entrevista con @clank_media, Scaloni reveló el dolor que lleva consigo. “Yo no sé si ellos, por su estado, toman magnitud de todo lo que hemos conseguido. Es la única gran espina que tengo clavada desde que conseguimos todo esto”, confesó.

scaloni_padres.jpg

El entrenador también expresó su pesar por la situación familiar. “No están como uno quisiera. Es lo que a mí me atormentó todo ese año después de haber ganado el Mundial, porque sé que serían los tipos más felices del mundo”, comentó durante la charla con Juan Pablo Varsky. Scaloni habló con gran emoción sobre el rol de sus padres en su vida y su carrera: “Mi viejo es un tipo que vivió por y para nosotros, para mí y para mi hermano. Todo lo que ha hecho en su vida fue para que nosotros podamos llegar a ser futbolistas. Mi vieja igual. Saber si ellos han disfrutado de lo que hemos conseguido es algo que siempre me va a perseguir. Sería el regalo más grande de la vida”.

A pesar de las dudas y el dolor que lo aquejan, Scaloni señaló: “Yo creo que sí, a veces lo demuestran, a veces no. Pero bueno, son cosas que pasan en la vida. En estos cuatro o cinco años, justo los más importantes de mi carrera deportiva, me pasaron cosas que me hicieron pensar que hay cosas más importantes que el fútbol. Incluso a pesar de que el fútbol en nuestro país es una religión. Ojalá (mis padres) estén orgullosos”, concluyó.

image.png

Detrás del entrenador exitoso, hay un hijo que sufre y que, a pesar de sus logros, sigue en busca de un reconocimiento más importante: el de sus padres.