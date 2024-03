La durísima confesión de Sebastián Battaglia sobre su despido en Boca y la crítica al Consejo de Fútbol

¿Qué dijo Battaglia en esa conferencia que desencadenó su salida? Ante la pregunta de un periodista sobre si Boca podría haber sido más activo en el mercado de pases, su respuesta inmediata, aún con las emociones a flor de piel, fue: "Sí, seguramente se podría haber acelerado; hay cuestiones que uno plantea y a partir de ahí deberían resolverse en el tiempo que deben resolverse, y no se resolvieron".

En medio del revuelo de mediados de 2022, la controversial partida de Battaglia de Boca generó mucha atención, sobre todo cuando se supo que fue despedido en una ubicación poco convencional: una estación de servicio. El propio Battaglia confirmó este hecho y no titubeó al calificarlo como un "destrato".

"Yo tengo mucha historia en ese club y siempre voy a querer lo mejor para Boca, pero no me parece que sea la forma. El día que te quieren contratar es todo color de rosas y después te vas transformando. Hubiese estado bueno que hubiera sido de otra manera, no estuvo bien. Yo no te digo que hago todo bien, también tengo mis equivocaciones, pero está claro que no estuvo bien y quedó a la vista de todos", reflexionó Battaglia de manera firme y directa.