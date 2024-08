La DURÍSIMA critica de San Lorenzo contra el árbitro tras la eliminación de la Copa Libertadores

image.png

El defensor también criticó el juego de Atlético Mineiro, cuestionando que un equipo con un presupuesto tan elevado recurriera a hacer tiempo para conservar la ventaja mínima. "Un equipo que gasta 50 millones por año haciendo tiempo contra nosotros, que nos venimos rompiendo el alma. Nosotros con muchos chicos del club hicimos un partidazo. Me voy recaliente con el árbitro. Nosotros dejamos el alma y quedar afuera de esta manera, que nos ventajeen así no me gusta", añadió, dejando en claro su malestar por la forma en que se dio la eliminación.

A pesar de la bronca por el resultado, Campi expresó su orgullo por el esfuerzo y el rendimiento de sus compañeros. "Estoy orgulloso de mis compañeros porque dejamos todo y tuvimos las más claras, ellos no jugaron a nada, no pudieron hacer una jugada. Estoy recaliente con el árbitro, pero me quedo tranquilo con lo que dejamos, merecíamos pasar. El árbitro, un papelón, jugaba para ellos, el jugador número 12", sostuvo el defensor, quien también lamentó que San Lorenzo no haya sido superado futbolísticamente, ni en el partido de ida ni en la vuelta, por un equipo con un mayor presupuesto y profundidad en el plantel.

"Me voy tranquilo con lo que hicimos, caliente porque quedar afuera de esta manera te da bronca, porque no nos pasaron por arriba ni allá ni acá. Un equipo que tiene mucho más presupuesto que nosotros, mucho más recambio", concluyó Campi.