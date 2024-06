La extraña campaña contra la Selección Argentina que revolucionó las redes: "Desclasados"

La campaña salió mayoritariamente de cuentas libertarias o antiperonistas que la reproducían a modo de crítica. Incluso la que supuestamente inició la campaña salió a desmentir que ella misma la hubiera motorizado.

image.png

Además, debajo de una ilustración en la que se observa como se vería la camiseta con una sola estrella, se puede leer una descripción de cada una de ellas: "1978: obtenida durante la dictadura militar, mientras se torturaba y mataba al pueblo. 1986: La única estrella obtenida legítimamente, enfrentándonos a los poderosos. 2022: obtenida por un grupo de desclasados que se niegan a jugársela".

Como era de esperarse, esta campaña falsa generó repercusión en las redes sociales y los comentarios no tardaron en llegar. "En todos los mundiales ganamos con esfuerzo, talento y corazón. Querer anular estos logros es una falta de respeto a nuestra historia a nuestros jugadores y a todos los argentinos. La gloria y la pasión que vivimos en esos momentos son intocables"; "Nunca me imaginé que fueran tan carentes de neuronas", "Aquellos infraseres que apoyan la campaña #TapáLasEstrellas, son los mismos hijos de p... que criticaban a Messi en 2020 y 2021 y decían que no era nada ni nadie y casi lo hace dejar el fútbol", fueron algunos de los mensajes de los fanáticos.

Messi reveló cuál fue el partido en el que más lo insultaron: "Me putearon de todos los colores"

En la antesala de la Copa América 2024, Lionel Messi reveló cuál fue el partido en el que más insultos recibió en toda su carrera: el encuentro contra Uruguay en la Copa América 2011, disputado en el estadio de Colón. En el stream de Dispuestos a Todo, conducido por su sobrino Matías, el capitán de la Selección Argentina compartió sus sensaciones de aquel momento, cuando tenía apenas 18 años.

“En la Copa América 2011 en Argentina, cuando jugamos en Santa Fe, me dijeron de todo. A mí y a toda la Selección, fue bastante duro. No sé si ingenioso o no, pero, me putearon de todos los colores”, comentó el capitán de la Selección Argentina sobre el partido de cuartos de final que se disputó en el Cementerio de los Elefantes y que significó la eliminación del equipo dirigido en ese entonces por Sergio Batista. Aquella noche, Uruguay ganó por penales y terminó siendo campeón del certamen en el Monumental, derrotando a Paraguay 3-0.