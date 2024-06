Messi reveló cuál fue el partido en el que más lo insultaron: "Me putearon de todos los colores"

Messi reveló detalles de los inicios de su relación con Antonela

Durante la entrevista, Messi contestó si es o no una persona celosa de su pareja, Antonela Roccuzzo: "Ahora no. Antes sí, cuando era más joven. Tuve mi época, pero hace un tiempo ya que no. Era bastante celoso cuando era pibe, cuando estábamos de novios, al principio. Después ya no", confesó.

Luego, dio detalles de los inicios de su relación con Antonela,, con quien ya está casado hace casi siete años. En las Inferiores de Newell's, Leo se hizo muy amigo de Lucas, primo de Anto: "Iba a su casa y ahí la conocí, desde muy chiquitos. Siempre me gustó. En esa época se llamaba 'amigovios'. Después con 13 años me fui para España y un poco que perdimos el contacto. La comunicación era mucho más difícil que ahora. Era a través de cartas, mails o alguna llamada por teléfono fijo, que eran caras las internacionales. Entonces nos dejamos de hablar, nos distanciamos mucho. Con Lucas también, no solo con ella", contó.

"Hasta que a los 16 ó 17 años nos volvimos a encontrar, la comunicación era mucho más fácil con el messenger, chateábamos por ahí. Nos fuimos acercando otra vez, no habíamos perdido ese sentimiento que teníamos desde chicos, no había cambiado nada. A los 19, 20 años ya nos pusimos de novios", explicó el campeón del mundo.