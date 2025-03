La F1 confirmó el arribo de Cadillac y ¿se suma un nuevo piloto argentino a la máxima categoría?

La escudería será dirigida por Graeme Lowdon, exlíder del desaparecido equipo Marussia, quien sumó a su equipo de trabajo a nombres de peso como Pat Symonds y Rob White, exjefe de motores de Renault.

Colton Herta y Nico Varrone, dos nombres en la órbita de Cadillac

El mercado de pilotos ya empieza a moverse en torno a Cadillac, y el primer nombre que surge es Colton Herta, actual figura de la IndyCar. Sin embargo, el estadounidense, que ya tuvo contacto con la F1 al probar un McLaren en 2022, enfrenta un dilema contractual. "Tendría que dejar a un gran grupo de gente con quien me gusta trabajar, así que no estoy tan seguro de ello. No es una decisión fácil", comentó Herta sobre su futuro.

Por otro lado, el argentino Nicolás Varrone también se ilusiona con una oportunidad en la máxima categoría. A sus 24 años, Varrone ya probó un Cadillac en la clase Hypercar del Mundial de Endurance, lo que lo pone en el radar del equipo. A su vez, tuvo tres ofertas desde la IndyCar, pero la falta de patrocinadores complicó su llegada.

Cadillac y un camino diferente al fallido intento con Andretti

El ingreso de Cadillac se da tras varios intentos frustrados de sumarse a la Fórmula 1. En un principio, General Motors buscó hacerlo a través de una fusión con Andretti Global, pero la FOM (Formula One Management) bloqueó la propuesta al considerar que no aportaba suficiente valor al campeonato. Ahora, con el respaldo de GM, el panorama cambió y Cadillac tendrá su propio equipo en la grilla de 2026.