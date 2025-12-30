En vivo Radio La Red
Política
Roberto García Moritán
Noticias A24
Tensión

Roberto García Moritán y Rodolfo Aguiar se cruzaron en A24: "Vos cometiste un delito"

El empresario y el gremialista discreparon por el protocolo antipiquetes y la discusión subió de tono. “Nos quieren con miedo”, comentó el representante de ATE.

Roberto García Moritán y Rodolfo Aguiar se cruzaron en A24. 

Roberto García Moritán y Rodolfo Aguiar protagonizaron un fuerte cruce en los estudios de A24 en el marco de la discusión por la aplicación del protocolo antipiquetes. “ Vos cometiste delitos de sedición”, apuntó el empresario, mientras que el sindicalista de ATE apuntó: “Esto es el reflejo de un estado nacional ausente”.

El Gobierno anunció que aplicará el protocolo antipiquetes y descontará el día de paro a los estatales. Foto: Archivo.

El entredicho entre ambos se potenció tras la información de que un grupo de personas protestaban en La Plata por la falta de agua cortando una calle a lo que Aguiar expresó: “Por qué no le aplican el protocolo anti piquetes o es sólo para nosotros”, a lo que Moritán retrucó: “Esta gente protesta por necesidad y vos lo hacés por plata”.

El delito que cometiste es la premeditación que va de la fragancia a la sedición. Ya sea por una o por otro es un delito, la razón tuya es económica te llevás el 5,2% de cada estatal, te recomiendo que hagas caso porque podés ir preso hasta 6 años”, sostuvo el empresario a lo que el dirigente gremial le retrucó: “Mi papá murió cuando tenía 3 años, no te voy a hacer caso a vos”.

Lo curioso vino luego cuando Aguiar elogió la forma de vestir del empresario y despachó: “Acá es delito según quién lo realice. Nos quieren con miedo, nos quieren obedientes, qué lo único que te interesa es hacer crecer tus ganancias a costa de los trabajadores. Es inconstitucional el protocolo antimovilización. Es el 2,2% el aporte sindical, vas a pasar papelones porque no tenemos obra social”, a lo que Moritán retrucó: “Pero el 3% restante se los cobran igual”.

No nos entran las campañas de estigmatización que quieren que desaparezcan los sindicatos y cagar a los trabajadores”, sostuvo Aguiar ya en un tono más arriba a lo que el empresario retrucó: “Quiero que se adapten a las circunstancias del mundo y que entiendan que las riquezas se generan desde el sector privado”.

El cruce por la reforma laboral

Vamos en contra del Mundo, ya eliminaron el salario mínimo, crearon el banco de horas y subieron la jornada laboral, como hicieron en España y dos años después tuvieron que ir para atrás, sos de manual, ahora me vas a preguntar cuánto gano, no pensé que sólo iba a discutir con usted”, sostuvo el titular de ATE.

No es verdad, el que mira para otro lado es usted, con el 50% de los trabajadores en el mercado informal”, le retrucó Moritán para cerrar la discusión.

Se habló de
Roberto García Moritán Noticias A24 Cruce ATE
