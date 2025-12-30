Roberto García Moritán y Rodolfo Aguiar se cruzaron en A24: "Vos cometiste un delito"

“No nos entran las campañas de estigmatización que quieren que desaparezcan los sindicatos y cagar a los trabajadores”, sostuvo Aguiar ya en un tono más arriba a lo que el empresario retrucó: “Quiero que se adapten a las circunstancias del mundo y que entiendan que las riquezas se generan desde el sector privado”.

El cruce por la reforma laboral

“Vamos en contra del Mundo, ya eliminaron el salario mínimo, crearon el banco de horas y subieron la jornada laboral, como hicieron en España y dos años después tuvieron que ir para atrás, sos de manual, ahora me vas a preguntar cuánto gano, no pensé que sólo iba a discutir con usted”, sostuvo el titular de ATE.

“No es verdad, el que mira para otro lado es usted, con el 50% de los trabajadores en el mercado informal”, le retrucó Moritán para cerrar la discusión.