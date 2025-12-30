Escándalo en Bendita: dos históricas panelistas fueron bajadas del aire y no pudieron despedirse del ciclo

Qué dijo Any Ventura sobre su salida de Bendita

Lo cierto es que, en medio de este inesperado conflicto de fin de año, desde LAM (América TV) se comunicaron tanto con Any Ventura como con Alejandra Maglietti para que aportaran mayor claridad sobre lo sucedido el martes 30 de diciembre en Bendita (El Nueve).

“Estoy re triste. No sé si fue un malentendido o con intención, pero estoy re triste. Voy todos los martes desde hace años y, de pronto, me estaba maquillando, pasando por peluquería, por cambiarme, ya tenía la ropa preparada, y un productor me dice que no voy a salir en la grilla, que lamentablemente no voy a subir al aire. Me tuve que ir", dijo la histórica panelista.

Además, dejó sentado lo que tenía pensado expresar en el ciclo: “Era tan armonioso que, cuando nos dijeron que no iba a haber despedida tipo homenajes, a mí me pareció agradable. Iba a agradecer a todos los compañeros, técnicos, a Edith, productores. Pero llegó el momento de subir al piso y no. Seguramente alguien lo pensó, pero tarde. A mis compañeras les avisaron al mediodía o a la mañana; a mí, ya estando maquillada y producida para salir al aire"

“Lo hablé con Beto y me dijo algo muy interesante: ‘vos siempre tan elegante’. Trato de ser lo más elegante posible y siento que se perdieron una despedida cariñosa", confesó sobre la charla que existió con Casella, a quien acompañará en 2026.

“No sé si lo sabía Edith. Ella nos había dicho que no había homenaje, nada más. Pero, bueno, una despedida cortita… ¿qué era lo grave?, enfatizó. Y reveló cómo se dio la triste despedida finalmente: "Saludé a las chicas, hicimos un video, a todos los que me encontré, hasta a la seguridad”.

Cómo reaccionó Alejandra Maglietti

Al igual que Any Ventura, Alejandra Maglietti también acompañará a Beto Casella en América TV. De hecho, corrió la misma suerte que su compañera y no pudo despedirse al aire de la gente de Bendita (El Nueve) con la que compartió grandes momentos.

“Tengo que hacer un mea culpa porque todavía tengo vínculo con el canal. Debería haber pedido permiso para ir hoy a Intrusos (América TV). Pedí perdón porque no estuvo bueno lo que hice. No debí hacerlo”, comenzó diciendo la panelista en LAM (América TV).

De igual manera, aceptó su “error” y lamentó no poder decir adiós de la manera que merecía su paso por el programa: “La verdad es que no lo sé. Entiendo el punto y el porqué, por eso no me enojo. Me hubiera encantado despedirme. A toda la gente que trabaja en El Nueve, son muchos años, los quiero mucho a todos. Igual voy a ir al canal”.

“Me enteré como a lo último, estaba justo saliendo para el canal, organizando cosas para mañana. Aprovecho para aclarar por qué. No fue una decisión mía, pero la tengo que acatar”, explicó, algo triste.