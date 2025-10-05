El emotivo mensaje de Daniela Celis sobre la recuperación de Thiago Medina: "Los milagros existen"

Por último, Celis cerró con un mensaje cargado de gratitud y compromiso: “Tiene que seguir recuperando y acá estamos para y con él. Gracias a todos”.

¿Cómo vivió Daniela Celis la Peregrinación a Luján? El emotivo gesto por Thiago Medina

A pesar del calor que se hizo sentir, Daniela Celis decidió participar de la 51° Peregrinación a Luján con la intención de pedir por la pronta recuperación de Thiago Medina. En ese contexto, compartió una imagen de la caminata que realizó.

Thiago, quien fue parte de Gran Hermano, atraviesa una lenta pero positiva recuperación tras el grave accidente en moto que sufrió el viernes 12 de septiembre en la localidad de Moreno. Ya abrió los ojos y mantiene charlas con sus seres queridos, quienes no se despegaron de él ni un segundo. Ni hablar de su exnovia, que hizo todo lo posible para acompañarlo y, como tantas veces, lo volvió a demostrar.

En la foto publicada se la ve junto a integrantes de la Obra Salesiana de Bernal y otros fieles que, como cada año, se entregan a la fe. Más tarde, subió un video en el que se la ve llegando a la Basílica, visiblemente emocionada, y escribió: "Por vos, por nuestras hijas, por mi familia y por ustedes".

Esta edición reunió nuevamente a miles de personas de distintas edades y rincones del país. El trayecto principal arrancó en el Santuario de San Cayetano, ubicado en Cuzco 150 (Liniers, CABA), y se extendió por 60 kilómetros hasta llegar a la Basílica de Luján.

Según informaron los organizadores, la partida oficial fue a las 10 de la mañana, encabezada por la Imagen Peregrina de la Virgen, que acompañó a los fieles durante todo el día y la noche. Como cada año, se dispusieron puestos gratuitos de asistencia médica y apoyo espiritual a lo largo del camino para brindar ayuda a los peregrinos.

Daniela Celis rumbo a Luján