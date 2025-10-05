La tajante respuesta de Alejandro Cipolla tras los rumores de huelga de hambre de Morena Rial en la cárcel

Morena Rial permanece detenida en la Unidad Penitenciaria N°51 de Magdalena desde el 29 de septiembre. Según sus representantes, atraviesa un momento emocional delicado y se encuentra aislada en una celda con condiciones especiales.

Yanina Latorre volvió a apuntar con dureza contra Morena Rial luego de que fuera detenida el lunes 29 de septiembre y trasladada a la Unidad Penitenciaria N°51 ubicada en Magdalena.

La rivalidad entre la conductora de SQP (América TV) y la hija de Jorge Rial es de larga data, y tuvo su origen en una polémica acusación por robo en los camarines de LAM (América TV), que desató un conflicto que nunca se apagó.

La tensión entre ambas escaló aún más cuando, en enero de 2025, Morena fue arrestada por primera vez. Como es habitual, Yanina no dudó en opinar sin filtro sobre el tema, lo que generó una catarata de respuestas cruzadas cada vez que alguna hacía una declaración pública.

"Morena Rial no me causa empatía ni me da lástima porque es provocadora y agresiva. Después de mandarse varias cagadas tampoco baja un cambio. No se la ve ni empática ni arrepentida", dijo sin vueltas en su ciclo radial en El Observador. Y sumó, visiblemente molesta por su comportamiento: "Odia e insulta al padre, a la hermana y al padre de uno de sus hijos. Ella nunca pone un límite, no pone calma a la situación".

Recordando el escándalo que se desató en el programa de Ángel de Brito, Yanina rememoró: "Le robó las tarjetas de crédito a Marcela Feudale y a Marixa Balli, todos los maquillajes a Mónica Farro, ¿cómo vas a entrar a los camarines y afanarle las cosas?".

También mencionó otros episodios que involucran a Morena: "Al padre, estando internado en Colombia, le robó plata. Hace muchos años cuando Jorge se enojó y la echó de la casa, ella le vendió los relojes que coleccionaba para quedarse con la guita. Un día él me dijo 'yo ya no le doy más nada'. Le vendió un auto también. Quemó un hotel en Córdoba".

"Es una chica que no quiere mejorar, cambiar su actitud. Aparte, hay que ser muy macabra para salir a robar con un bebé", concluyó Latorre, fiel a su estilo frontal.