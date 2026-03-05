El video de la Fórmula 1 que enloqueció a los fanáticos de Franco Colapinto y que anticipa una temporada épica

La cifra representa un cambio importante para la Fórmula 1, que durante años mantuvo una parrilla de 20 competidores. La ampliación del número de pilotos está directamente vinculada con la llegada de nuevas escuderías, lo que amplía el escenario competitivo de la categoría.

Este crecimiento no solo incrementa la cantidad de autos en pista, sino que también abre oportunidades para nuevos talentos y promete un campeonato con mayor intensidad a lo largo del calendario.

Qué papel tiene Franco Colapinto en la presentación de la temporada

El piloto argentino aparece como uno de los protagonistas del video que la Fórmula 1 difundió en sus redes. Su presencia forma parte del conjunto de pilotos que integrarán la grilla durante la temporada 2026.

La aparición de Colapinto dentro de esta pieza audiovisual refleja su lugar dentro del campeonato y lo posiciona entre los nombres que formarán parte de la nueva etapa de la categoría.

Con la publicación de este material, la Fórmula 1 terminó de encender la expectativa de los fanáticos en la previa del regreso de la actividad oficial en pista. La temporada 2026 está a punto de comenzar y el video promocional ya anticipa una nueva batalla deportiva entre los pilotos que buscarán quedarse con el título.