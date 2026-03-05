En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Fórmula 1
FÓRMULA 1

El video de la Fórmula 1 que enloqueció a los fanáticos de Franco Colapinto y que anticipa una temporada épica

La categoría publicó su tradicional presentación del nuevo campeonato con una producción cinematográfica que reúne a los 22 pilotos de la parrilla. El argentino aparece como uno de los protagonistas del material difundido en redes.

La Fórmula 1 comenzó a palpitar el inicio de la temporada 2026 con el lanzamiento de su tradicional video de presentación, una producción audiovisual que reúne a todos los pilotos del campeonato y que funciona como una especie de punto de partida simbólico para el nuevo año deportivo.

El material fue difundido a través de las redes sociales oficiales de la categoría y rápidamente captó la atención de los fanáticos. Entre las imágenes aparece Franco Colapinto, quien forma parte de la parrilla y se muestra como uno de los protagonistas dentro de la pieza promocional.

La producción combina imágenes de los pilotos con una estética cinematográfica y un tono épico que se volvió característico en los contenidos oficiales de la Fórmula 1 durante los últimos años. A lo largo del video se pueden ver a las grandes figuras del paddock junto con los nombres que integran la grilla para el campeonato que está por comenzar.

Por qué el video oficial de la Fórmula 1 para 2026 tiene un detalle especial

La pieza promocional marca el inicio simbólico de una nueva temporada en la máxima categoría del automovilismo mundial. En esta oportunidad, el material reúne por primera vez a los 22 pilotos que competirán durante el campeonato.

La cifra representa un cambio importante para la Fórmula 1, que durante años mantuvo una parrilla de 20 competidores. La ampliación del número de pilotos está directamente vinculada con la llegada de nuevas escuderías, lo que amplía el escenario competitivo de la categoría.

Este crecimiento no solo incrementa la cantidad de autos en pista, sino que también abre oportunidades para nuevos talentos y promete un campeonato con mayor intensidad a lo largo del calendario.

Qué papel tiene Franco Colapinto en la presentación de la temporada

El piloto argentino aparece como uno de los protagonistas del video que la Fórmula 1 difundió en sus redes. Su presencia forma parte del conjunto de pilotos que integrarán la grilla durante la temporada 2026.

La aparición de Colapinto dentro de esta pieza audiovisual refleja su lugar dentro del campeonato y lo posiciona entre los nombres que formarán parte de la nueva etapa de la categoría.

Con la publicación de este material, la Fórmula 1 terminó de encender la expectativa de los fanáticos en la previa del regreso de la actividad oficial en pista. La temporada 2026 está a punto de comenzar y el video promocional ya anticipa una nueva batalla deportiva entre los pilotos que buscarán quedarse con el título.

