Famoso conductor de televisión se casó en secreto: cómo hizo para que nadie se enterara

“Fuimos inocentemente pensando que era un simple cumpleaños, llegamos un poquito tarde (¿cuándo no!) y nos encontramos con la jueza casándolos en vivo y en directo. No entendíamos nada, quedamos en shock total, pero qué hermosa locura. Un momento increíble, rodeados de gente hermosa y pura buena vibra. ¡Muchísimas felicidades para Julián y Jenn! Que sean extraordinariamente felices. Gracias por hacernos parte de este momento”, escribió.

De esta manera, la celebración terminó revelando públicamente una boda que había sido cuidadosamente preservada de las miradas externas. Entre los asistentes estuvieron los familiares y amigos más íntimos de Julián Weich y Jennifer, además de Momo, uno de los hijos del conductor, quien actualmente vive en Córdoba.

Cómo fue el festejo íntimo de Julián Weich y Jennifer

Después de la ceremonia civil, los recién casados compartieron una comida especialmente preparada para la ocasión. El festejo tuvo lugar en 'Tomate', un espacio ubicado en Palermo Soho que cerró sus puertas a las 18 horas para preservar la intimidad del encuentro.

La propuesta gastronómica estuvo a cargo del propio restaurante, con una carta diseñada por el chef Facundo Berti y una barra bajo la conducción de Agustín Giuliani. El menú estuvo compuesto por platos de estación con influencias mediterráneas, entre los que se destacaron los ñoquis de batata, además de distintas preparaciones pensadas especialmente para acompañar la celebración.

El casamiento coronó una historia de amor que comenzó hace siete años. Desde el inicio, Julián Weich y Jennifer optaron por mantener su vínculo lejos de la exposición mediática y eligieron construir su relación con un perfil bajo.

En una entrevista que brindó a La Nación en 2024, el conductor había contado cómo se produjo aquel primer encuentro con su pareja: “Nos conocimos en una fiesta, charlamos, nos dimos cuenta de que a los dos nos gustaba el buceo y así se fue dando”.

Desde entonces, la pareja fue consolidando su vínculo mientras compartía viajes, disfrutaba de su pasión por el buceo y avanzaba hacia la convivencia. Ahora, después de siete años de relación y fieles al bajo perfil que los caracterizó desde el comienzo, Julián Weich y Jennifer decidieron sellar su historia de amor con una ceremonia que logró sorprender incluso a varios de los invitados.