Tini Stoessel frenó su show y habló como nunca de su salud mental: "Sigo con psiquiatra"

La cantante explicó que el acompañamiento profesional continúa siendo parte de su vida y destacó también el papel fundamental de sus seres queridos.

“A día de hoy sigo con psicóloga. A día de hoy sigo con mis amigas de toda la vida, con mi equipo, también, que me acompaña hace muchos años”, sostuvo.

En otro tramo de su mensaje, Tini incluyó especialmente a sus seguidores entre quienes la acompañaron durante los momentos más difíciles.

“Y con todos ustedes que me siguen dando un amor que no sé cómo agradecérselo”, expresó visiblemente movilizada.

La intérprete también reflexionó sobre cómo las experiencias dolorosas pueden transformarse con el paso del tiempo y convertirse en aprendizaje.

“Quiero que sepan que gracias a todos estoy absolutamente bendecida. Si este álbum o cualquiera de las canciones les acompañó o les está acompañando en alguno de esos procesos, quiero que sepan que no están solos”, manifestó.

Luego profundizó sobre el proceso de reconstrucción personal que atravesó: “Dejar estas versiones de uno mismo para convertirse en una versión diferente, no sé si nueva, pero convertir esos dolores en entendimiento, en aprendizaje”.

Las palabras de Tini llegaron en uno de los segmentos más personales del espectáculo, justamente mientras recorría las canciones de Un mechón de pelo, el disco en el que decidió exponer aspectos muy íntimos de su historia y de los momentos difíciles que atravesó.

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Por qué Tini había suspendido su show en El Salvador

La presentación finalmente pudo realizarse el domingo después de que el recital originalmente previsto para el sábado tuviera que ser suspendido y reprogramado.

La decisión se tomó debido a las malas condiciones climáticas, con tormenta eléctrica y fuertes ráfagas de viento, además de inconvenientes técnicos que impedían desarrollar el espectáculo con normalidad.

Superado el contratiempo, Tini regresó al escenario y terminó convirtiendo la noche en una presentación especialmente emotiva, marcada por una confesión personal que generó una inmediata reacción entre sus seguidores.