La INESPERADA confesión personal de Franco Colapinto: "No voy al..."

"Va a ser complicado porque yo no voy al peluquero", admitió entre risas. "Siempre que salgo del peluquero me queda mal, entonces me lo corto yo. Me lo voy manteniendo. Perdón a los peluqueros, me van a odiar".

Lejos de detenerse ahí, Colapinto sumó un consejo en tono jocoso para quienes quieran replicar su estilo: "Te cortás las puntas, así que prueben. Quedan un par de mechones raros y queda flama. Es real esto, no es mentira".

La revelación generó una ola de risas y asombro entre sus seguidores, quienes no tardaron en comentar sobre el enfoque relajado que el piloto tiene hacia algo tan cotidiano como su corte de cabello. En un mundo tan exigente y perfeccionista como el de la Fórmula 1, la actitud desenfadada de Colapinto demostró ser un soplo de aire fresco para sus fanáticos.

La espontaneidad del joven piloto lo sigue posicionando como un favorito no solo por su desempeño en las pistas, sino también por su carisma y cercanía en redes sociales. Mientras se prepara para los desafíos de la próxima temporada, queda claro que Colapinto seguirá sorprendiendo, tanto dentro como fuera de los circuitos.