La racha negativa que River alcanzó tras la dura derrota ante Riestra y que preocupa a los hinchas

El tercer golpe llegó nuevamente contra el conjunto brasileño en San Pablo, con un 1-3 que lo dejó al borde de la eliminación continental. El cierre del póker de derrotas se consumó ante Riestra, que sorprendió en Núñez con un 2-1 que dejó al Monumental en silencio.

Cuándo fue la última vez que River perdió cuatro partidos seguidos

Para encontrar una racha similar hay que retroceder hasta 2010. En aquel entonces, River acumuló cuatro caídas al hilo frente a Boca, Argentinos Juniors, Lanús y Newell’s bajo la conducción de Leonardo Astrada. Esa seguidilla se dio en un contexto muy diferente al actual, con el club en plena crisis institucional y deportiva que derivaría, meses después, en el descenso.

Lo llamativo es que Marcelo Gallardo formaba parte de aquel plantel como futbolista, y ahora vive nuevamente una situación similar pero desde el rol de entrenador.

Qué se juega River en su próximo partido

El calendario no le da respiro a River. Su próximo compromiso será este jueves ante Racing, por los cuartos de final de la Copa Argentina. El duelo se disputará en el Gigante de Arroyito, en Rosario, desde las 18 horas.

El encuentro se presenta como una oportunidad ideal para cortar la racha y recuperar terreno en lo anímico. A diferencia del Clausura, donde todavía hay margen para corregir, el torneo federal no ofrece segundas chances: una nueva derrota podría dejar al equipo eliminado de otra competencia en apenas días.

Más allá de la estadística, el momento invita a la reflexión. River no solo perdió cuatro partidos seguidos, sino que lo hizo mostrando dificultades defensivas, falta de claridad en ataque y escasa reacción en los tramos decisivos. Gallardo, acostumbrado a escribir páginas gloriosas, enfrenta ahora el desafío de reconstruir su equipo en medio de la tormenta.

Si el próximo resultado acompaña, esta seguidilla quedará como una anécdota más en la historia del club. Si no, podría convertirse en el punto de quiebre de una temporada que parecía encaminada, pero que hoy genera más dudas que certezas.