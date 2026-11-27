La idea original de la dirigencia millonaria era trasladarse este viernes por la noche para descansar en un hotel de la capital cordobesa y permitir que los futbolistas se recuperaran del traslado aéreo, que si bien es breve suele generar desgaste físico. Sin embargo, la superposición de diversos eventos en Córdoba desbordó la capacidad hotelera durante el fin de semana, escenario que llevó al club a resolver que la delegación pase la noche en la concentración del Estadio Monumental y emprenda el viaje recién el sábado. Como el encuentro está programado para las 22.00, el cuerpo técnico calcula que, según el horario de aterrizaje, los jugadores contarán igualmente con un margen de tiempo para descansar antes de dirigirse al estadio.