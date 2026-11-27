Fue allí cuando La One acotó picante: "Hay que casarse de negro, como me casé yo", sin pensar que el especialista en ceremonial y protocolo revelase ante sus dichos que Mirtha Legrand también se había casado de negro cuando se unió en matrimonio con el director francés Daniel Tinayre ocho décadas atrás.

"Mirtha también se casó de negro", acotó ante la sorpresa de Moria. Y para más detalles, sumó que fue con "un trajecito negro". Ante semejante información, para muchos desconicida, la conductora le pidió detalles: "¡Conteme... Qué divina!¿Con Tinayre?".

"Sí, porque cuando se casó Silvia, la hermana, no podía ni entrar Daniel con Mirtha -que eran novios- a la iglesia. Entonces era tal el escándalo, con Silvia descompuesta, toda la iglesia tapada de periodistas", detalló Olivieri.

Al tiempo que completó la anécdota: "Entonces Tinayre dijo 'yo me caso, pero no así'. Entonces Mirtha se casó al costado de la sacristía con los testigos, poca gente, con un trajecito negro", mientras concluyó remarcando lo paradójico que fue al recordar que "ella que ama los vestidos".

Mirtha Legrand y Daniel Tinayre: el amor que nació en un set y duró casi medio siglo

El romance entre Mirtha Legrand y Daniel Tinayre es uno de los más recordados del espectáculo argentino. Nació de forma inesperada en diciembre de 1945, cuando la joven actriz tenía apenas 17 años y el director francés, 35. Se conocieron en el rodaje de Cinco besos, la película dirigida por Luis Saslavsky, y, según se relató en reiteradas ocasiones, el flechazo fue inmediato.

La primera cita de los futuros esposos tuvo lugar en la confitería La Ideal. A partir de allí, la relación avanzó con una velocidad que sorprendió a su entorno: dos meses después, el 23 de febrero de 1946 —el día en que Mirtha y su hermana gemela Silvia cumplían 18 años—, anunciaron su compromiso.

La boda se celebró apenas tres meses más tarde, el 18 de mayo de 1946, en la iglesia San Martín de Tours, en Palermo. La ceremonia fue íntima y quedó en la memoria popular por un detalle particular: Mirtha Legrand eligió vestir de negro para contraer matrimonio.

Más allá de la diferencia de edad y de los caracteres intensos de ambos, la pareja construyó una unión que se extendió durante casi 49 años. Juntos formaron una familia —tuvieron a Danielito y Marcela— y también una sociedad profesional y empresarial que dejó una huella profunda en el cine y la televisión argentinos.

Tinayre fue, según la propia Mirtha, el gran amor de su vida. El director falleció el 23 de octubre de 1994, a los 83 años, y desde entonces la conductora lo recordó con emoción en cada aniversario y en numerosas entrevistas.

Su historia, que comenzó con un cruce de miradas frente a una cámara, terminó siendo una de las parejas más emblemáticas de la cultura popular argentina: un amor de casi medio siglo, con altibajos, pasión y una complicidad que trascendió la vida pública.